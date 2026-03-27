La NASA explica la anomalía gravitatoria detectada en el océano Atlántico Sur

Un reciente informe de la NASA volvió a poner el foco en un fenómeno que intriga a la comunidad científica desde hace décadas: una anomalía gravitatoria ubicada en el océano Atlántico Sur, una región donde la gravedad terrestre es levemente más débil que en el resto del planeta. Este “bache gravitacional”, conocido como la Anomalía del Atlántico Sur, no solo impacta en la dinámica interna de la Tierra, sino también en el funcionamiento de satélites y misiones espaciales.

Según explicaron especialistas vinculados a la agencia, el fenómeno está relacionado con la compleja estructura del interior terrestre y la distribución desigual de masas bajo la superficie.

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El equipo científico que analiza los datos recolectados por las misiones Experimento de Recuperación de la Gravedad y del Clima (GRACE) y Campo gravitatorio y Circulación Oceánica en Estado Estacionario (GOCE) explicaron que “no se trata de un vacío ni de algo que ‘falta’, sino de una región donde la densidad del material en el manto es distinta, lo que altera el campo gravitatorio”.

Anomalía gravitatoria

La misión GRACE fue una misión conjunta de la NASA con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) a través de la implementación de dos satélites gemelos que tomaron mediciones detalladas de las anomalías del campo gravitatorio terrestre desde su lanzamiento en marzo de 2022.

Dicha planimetría están directamente relacionadas a las variaciones estacionales y subestacionales del ciclo hidrológico continental. La pérdida de masa de hielo en los grandes sistemas glaciares de Groenlandia o la Antártida, el aumento del nivel del mar, los procesos de circulación oceánica de longitud de onda larga y el transporte de calor oceánico a los polos terrestres.

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En relación con ello, la glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Heln Fricker, señaló que “la pérdida de masa de las plataformas de hielo contribuye al aumento total del nivel del mar. Aunque los polos estén en una zona remota, esta pérdida de masa tendrá un gran impacto en todo el mundo”.

¿Qué es la bridgmanita?

En el centro de estas investigaciones aparece un mineral clave: la bridgmanita. Se trata del componente más abundante del manto inferior de la Tierra y juega un rol fundamental en la dinámica interna del planeta.

Mineral bridgnamita

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La bridgmanita es una forma de silicato de magnesio que solo puede formarse bajo condiciones extremas de presión y temperatura, como las que existen a más de 600 kilómetros de profundidad. Su comportamiento físico influye directamente en cómo se distribuye la masa dentro del planeta, lo que a su vez afecta el campo gravitatorio.

Las variaciones en la composición y densidad de este mineral pueden generar corrientes dentro del manto, modificando la estructura interna y, en consecuencia, la gravedad en la superficie.

PM