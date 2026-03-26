Hallazgo en Giza: detectaron una posible segunda esfinge y una megaestructura subterránea

El equipo de investigación confirmó la detección de una formación de roca caliza con proporciones idénticas a la Gran Esfinge de Giza, ubicada a escasos metros del monumento original. El descubrimiento ocurrió durante una serie de escaneos geofísicos realizados en el sector noreste de la meseta, donde los instrumentos revelaron una silueta de león con cabeza humana.

Los datos técnicos del relevamiento, publicados originalmente por el diario Daily Mail, indicaron que la estructura posee una longitud aproximada de 73 metros. Según los especialistas, el hallazgo responde a la cosmogonía del Antiguo Egipto.

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El escaneo con radar de penetración terrestre (GPR) y tomografía de resistividad eléctrica mostró una "megaestructura subterránea" que conecta ambos monumentos. Esta red de túneles y cámaras se extiende a una profundidad de 15 metros bajo la superficie actual.

La existencia de una segunda esfinge fue una hipótesis sostenida por décadas debido a las inscripciones en la Estela del Sueño de Tutmosis IV. En ese bloque de granito, el monarca describió la protección del sitio bajo una estructura dual, mencionando explícitamente a las "dos guardianas del horizonte" que custodiaban el paso del sol.

¿Qué funciones cumplía la megaestructura bajo la meseta de Giza?

La red detectada posee una configuración de pasadizos que vinculan la base de la nueva esfinge con el templo del valle de la pirámide de Kefrén. Los sensores identificaron grandes cavidades rectangulares de 10 metros por 12 metros, cuyas paredes presentan una densidad superior a la roca circundante.

Los escaneos identificaron la segunda esfinge donde se muestra A, situada junto a la Gran Esfinge que se muestra como B

El análisis de las ondas electromagnéticas permitió determinar que la megaestructura cuenta con sistemas de ventilación verticales que ascienden hacia zonas hoy cubiertas por estructuras modernas. Estos ductos habrían permitido la circulación de aire en los niveles inferiores durante las ceremonias rituales vinculadas al culto solar y la resurrección del faraón.

Los arqueólogos sostienen que estas cámaras funcionaron como depósitos de ofrendas estatales o como espacios de iniciación sacerdotal. "La precisión de las cavidades sugiere un diseño arquitectónico planificado y no una serie de cuevas naturales modificadas", destacaron los técnicos encargados del procesamiento de imágenes digitales.

¿Por qué la segunda esfinge permaneció oculta hasta la actualidad?

A diferencia del monumento principal, que sufrió una erosión severa por viento y humedad, la segunda estructura quedó sepultada por una falla geológica deliberadamente sellada con escombros y caliza. Este soterramiento ocurrió, estiman los expertos, durante el Primer Período Intermedio, cuando el sitio sufrió saqueos y cambios en la administración política.

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La acumulación de arena en esta depresión específica de la meseta alcanzó una altura de 20 metros, ocultando la fisionomía del león de piedra. "El monumento fue tallado directamente en el suelo de la meseta, aprovechando un afloramiento natural que luego fue modelado por los canteros reales para espejo de la primera", detalla el informe técnico.

Las excavaciones actuales se centran en despejar el flanco derecho de la estructura para confirmar si, al igual que su contraparte, posee inscripciones jeroglíficas en las garras. Los primeros sondeos mecánicos extrajeron muestras de mortero antiguo que coinciden cronológicamente con la construcción de las pirámides principales.

En la imagen se muestra el contorno donde los investigadores creen que se encuentra la segunda esfinge

El hallazgo de la megaestructura subterránea altera el mapa arqueológico de la zona, ya que los túneles se dirigen hacia una zona inexplorada al sur del recinto de la Esfinge. El gobierno de Egipto restringió el acceso al área mientras se instalan equipos de excavación de alta precisión para no comprometer la estabilidad del terreno circundante.

Las autoridades del Ministerio de Antigüedades confirmaron que el proyecto de recuperación del monumento tomará al menos cinco años. "Estamos ante el descubrimiento más importante en la meseta de Giza desde la apertura de los pozos de Osiris en el siglo pasado", señalaron fuentes oficiales involucradas en la logística del sitio.