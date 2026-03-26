Las cinco recomendaciones culturales de la semana: Bestia Bebé con nuevos temas, John Malkovich en el teatro y más

John Malkovich presenta una única función de “El infame Ramírez Hoffman”

John Malkovich estará acompañado en escena por un trío musical liderado por la pianista Anastasya Terenkova, junto al mendocino radicado en Francia Andrej Bielow en violín y Fabrizio Colombo en bandoneón, quienes interpretarán obras de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias entre otros, como parte esencial de la puesta.

Basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño, la pieza narra la historia de Ramírez Hoffman, un aviador-poeta que escribe versos en el cielo mientras participa del aparato represivo de la dictadura chilena.

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A través de una parodia oscura, la obra retrata a un personaje que cree que el arte puede justificar atrocidades y situarse por encima de cualquier ética. Lejos de glorificarlo, la puesta lo expone y lo condena, al mismo tiempo que interpela al público con una pregunta central: ¿Puede el arte valorarse por encima de la ética? El espectáculo dialoga así con la memoria política latinoamericana y con la tensión entre creación artística e ideología.

EL INFAME RAMÍREZ HOFFMAN

ÚNICA FUNCIÓN EN BUENOS AIRES

Viernes 27 de marzo, 20.30h

Teatro Ópera ON, Av Corrientes 860

Entradas a partir de $45.000.-, a la venta a través de Ticketek



Bestia Bebé en Niceto

Bestia Bebé presentó “El Atrevido” y “Si me voy no significa que te quiera menos”, adelantos de su sexto álbum de estudio que se publicará en mayo de este año y este viernes 27 se presentará en Niceto antes de comenzar su gira por España.

Bestia Bebé surge en 2012 en el barrio de Boedo (Buenos Aires). La formación integrada por Tom Quintans (voz, guitarra), Polaco Ocorso (batería), Chicho Guisolfi (Bajo) y Marki Canosa (guitarra) son uno de los referentes de la escena rock independiente argentina.

En 2023 veía la luz su quinto álbum de estudio, Vamos a Destruir, en el que siguen demostrando que lo suyo es hacer grandes canciones. Este 2026 vuelven con un nuevo álbum de estudio, que estará disponible en el mes de mayo a través de Primavera Labels.

Escuchas HiFi en Artlab: homenaje a Prince y recorrido por la pista contemporánea



Este sábado 28 de marzo, Artlab presenta una nueva fecha de Escuchas HiFi, el ciclo dedicado a la reproducción integral de discos emblemáticos en sistema de sonido de alta fidelidad. A las 19 se realizará una escucha especial de Purple Rain (1984) de Prince, en el marco de los diez años de su fallecimiento. El álbum, sexto en su discografía y primero junto a The Revolution, marcó un punto de inflexión en su carrera y en la música popular de los años 80, consolidando un lenguaje que integró funk, rock y pop con una fuerte impronta autoral.

Editado como banda sonora de la película homónima, Purple Rain incluye algunas de sus composiciones más reconocidas, como “When Doves Cry”, “Let’s Go Crazy” y la canción que da título al disco. La obra fue distinguida con dos premios Grammy y el Oscar a Mejor Banda de Sonido Original, y continúa siendo una referencia central en la historia del pop contemporáneo. La presentación estará a cargo del músico y productor Tweety González.

La programación se completa a las 21 con la escucha de This Is Happening (2010) de LCD Soundsystem, presentado por Yumber Vera Rojas. Considerado uno de los discos clave de la electrónica y el rock de la década de 2010, el álbum sintetiza la estética del proyecto liderado por James Murphy, combinando estructuras de música de baile con sensibilidad post-punk y una mirada generacional sobre la cultura urbana contemporánea.

Como en cada fecha del ciclo, ambas sesiones se desarrollan en el sistema HiFi de Artlab, con parlantes Altec A7 (The Sound of Theatre), diseñado para ofrecer una experiencia de escucha en profundidad, donde la calidad sonora y la reproducción completa de los discos permiten apreciar sus detalles de producción y su construcción narrativa.

Y para abril se esperan los siguientes discos:

Sábado 4 | 19 hs | Diamond Life, Sade (1984)

Sábado 4 | 21 hs | Music for the Masses, Depeche Mode (1987)

Sábado 11 | 19 hs | Tidal, Fiona Apple (1996)

Sábado 11 | 21 hs | Channel Orange, Frank Ocean (2012)

Sábado 18 | 19 hs | Talkie Walkie, Air (2004)

Sábado 18 | 21 hs | AM, Arctic Monkeys (2013)

Sábado 25 | 19 hs | XX, The xx (2009)

Sábado 25 | 21 hs | Off the Wall, Michael Jackson (1979)

Entradas siempre disponibles en https://tickets.artlabpro.net

“La materia de narrar”: Mondongo + Sergio Bizzio y editoriales

El Museo Nacional de Bellas Artes invita al primer encuentro del Ciclo de Literatura 2026 que, con el título “La materia de narrar”, presentará el sábado 28 de marzo a las 17 una mesa de debate con editoriales y un conversatorio entre Juliana Laffitte y Manuel Mendanha, integrantes del colectivo artístico Mondongo, y el escritor Sergio Bizzio.

A lo largo del año, este nuevo ciclo, coordinado por Gustavo López y Ornella Costabile, propone pensar la escritura y la imagen como territorios en transformación, activando nuevas lecturas sobre el acervo institucional, a partir del encuentro entre artistas, escritores, investigadores y públicos diversos.

Programa:

17 h Mesa de debate: Las editoriales Ampersand y Monada abordarán la práctica y problemática del sector desde distintas perspectivas, los criterios de publicación y las estrategias de circulación en el campo actual. Participará , además, la escritora Milena Gallipoli, autora del libro “La victoria de las copias”.

17.30 h Conversatorio: Juliana Laffitte y Manuel Mendanha, integrantes del colectivo artístico Mondongo, y el escritor Sergio Bizzio, reflexionarán sobre los cruces entre escritura e imagen, los procesos de trabajo y las formas contemporáneas de producción narrativa.

Sábado 28 de marzo, a partir de las 17.

Museo Nacional de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473, CABA). Sala 36, primer piso.

Actividad gratuita, con cupo limitado de acuerdo a la capacidad de la sala.

Estreno internacional: se presenta “Centroamérica”

El 28 y 29 de marzo a las 17, la comunidad de artes escénicas Paraíso Club presenta “Centroamérica” del grupo de artistas mexicano Lagartijas tiradas al sol, primer estreno internacional del 2026 que tendrá lugar en el Teatro de La Ribera del Complejo Teatral de Buenos Aires (Av. Don Pedro de Mendoza 1821, CABA).



Lagartijas tiradas al sol es uno de los colectivos escénicos más relevantes del presente -con presentaciones en el Museo Reina Sofía (Madrid), Kunstenfestivaldesarts (Bruselas), Schaubühne (Berlín), Wiener Festwochen (Viena), Festival de Otoño (París), entre muchos otros teatros y festivales de prestigio internacional- que pronto llega a Buenos Aires para estrenar su última obra.

“Centroamérica” es un proyecto de investigación artística sobre la región centroamericana que se manifiesta como obra de teatro y como publicación. A partir de este trabajo, Lagartijas tiradas al sol se acercan a una zona del continente que, históricamente, México ha tendido a ignorar. La publicación recoge la investigación y las voces escuchadas por los artistas; mientras la puesta en escena expresa su mirada sobre el presente de la región basada en la experiencia vivida durante sus recorridos en dicho territorio.

“Hay cuerpos”, una exposición que resignifica el “Hay cadáveres” de Perlongher a través de la mirada de cinco artistas



Luisa Pardo (actriz y coordinadora) explica: “Comenzamos pensando en una región del mundo que desconocíamos, una que nos quedaba muy cerca y muy lejos a la vez. Viajamos, leímos, preguntamos y escuchamos. Sabíamos que queríamos hacer un libro para compartir lo que fuimos aprendiendo y una obra de teatro sobre nuestro encuentro con ese territorio. Pero todo tomó un rumbo inesperado cuando conocimos a "María" y nos pidió que le hiciéramos un favor dentro del país que la vio nacer, en el que vivió siempre y al cual ahora no puede volver”.

“América Central es una región que no forma parte de nuestro imaginario, ni de nuestras fantasías. Un conjunto de siete países, una denominación, una intención poética, un estigma. Somos vecinos distantes, porque en México miramos siempre al norte”, agrega Pardo.

Centroamérica funciona históricamente como un campo de experimentación del futuro, es a la vez, el canal de Panamá, las intervenciones de Estados Unidos, los campos bananeros, el Bitcoin, las dictaduras que regresan con frecuencia, las maras, los éxodos, las migraciones y un destino turístico de ensueño.

Esta producción es el resultado del modelo de PARAISO CLUB, una comunidad que transforma al público en productor del hecho artístico. A través de una membresía accesible, los socios financian la creación de una obra de teatro, danza o performance cada mes, y participan activamente del proceso creativo a través de talleres, debates y encuentros con los artistas cada mes. En este caso, Paraíso Club expande sus fronteras con artistas internacionales en articulación con el teatro público.

CENTROÁMERICA de LAGARTIJAS TIRADAS AL SOL | Únicas dos funciones! Marzo 28 y 29, 17h. Teatro de la Ribera, Av. Don Pedro de Mendoza 1821, La Boca, Buenos Aires. Localidades disponibles en https://paraisoclub.squarespace.com/membresias-paraiso-1.

