“La ignorancia puede dañar a los más jóvenes”

Muchos recuerdan la película inglesa Billy Elliot del año 2000, es la historia del niño que quería ser bailarín en un mundo minero, durante el gobierno de Margaret Thatcher. Poco tiempo después se conoció la versión teatral primero en Londres, luego en Broadway, Japón, Canadá, Australia y varios países y capitales más. Lo que se verá desde el 27 de mayo en nuestro Teatro Opera se gestó en Madrid, ya que primero se dio la versión española en el Teatro Nuevo Alcalá que está a cargo de Diego Romay, productor argentino que desde el 2019 sueña con que este espectáculo se conozca en Argentina.

Para la presentación se contó con el intérprete Elliot Hanna, quien hizo de Billy Elliot en Londres. Bailó junto a los argentinos Bernardo Bernie Banchero, Joaquín Formichelli, Mateo Tognolotti, Lucio Scavino y Franco Leone Molozaj. Aquí están las declaraciones de parte de sus creadores, desde los actores Graciela Pal, Osvaldo Laport y Alejandra Perlusky sumando la experiencia de Gaby Goldman, como director musical y Gustavo Wons, como coreógrafo. El elenco y ficha técnica se completa con los nombres de Sacha Bercovich (hermano de Billy), Alfredo Castellani (profesor de boxeo), Deborah Turza (madre de Billy) e Iñaki Agustín (el pianista) y la dirección general será de Rubén Szuchmacher.

“Nuestros socios y coproductores montaron Billy Elliot en España, con un suceso gigante (recuerda hoy Diego Romay). Fue un récord de audiencia. Con el director musical que fue Gaby Goldman nos picó ese bichito ¿será posible hacerlo en Argentina? Es una producción de una escala enorme desde el punto de vista técnico y además el desafío de formar niños. Comenzamos con audiciones muy complejas, más de doscientos participantes de todo el país. Con mi hermano, Omar, estamos muy agradecidos con gesto increíble de Julio Bocca, quien se enamoró profundamente del proyecto y nos abrió su Fundación donde se formaron estos niños”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cundo se le pregunta por qué no en su propio Teatro El Nacional, Romay no duda: “Tiene mil localidades y necesitábamos una sala más grande para generar una temporada de exhibición más corta, pero con más público, para que la ecuación económica del proyecto pueda generar el recupero de la rentabilidad. Cuesta cerca de un millón cuatrocientos mil dólares. Haremos tres meses con entradas a $ 60 mil, como promedio”.

Fue Diego Romay quien convocó a Graciela Pal para que encarne a la abuela de Billy. Ella dirá: “El primer musical que hice fue Aquí no podemos hacerlo de Pepe Cibrián, después llegó El diluvio que viene durante cinco años, volví con Pepe para hacer Diva, también tuve una banda, con la que cantaba. No me he privado de nada. Este personaje es hermoso, está un poco perdida, pero es cálida, graciosa y amorosa. Billy es un niño que vence todo con su tenacidad, amor y luz, cuando baila siente que vibra y vive. Tengo 80 años y pensaba ¿quién me puede llamar? y Diego apareció (Romay) con este proyecto”.

Fue Omar Romay a quien se le ocurrió que Laport fuera el padre minero de Billy. El actor terminará en abril de hacer Vamo’s los pibes y se suma a este nuevo musical, sin olvidar su paso el año pasado por La Sirenita, donde también encarnaba al padre de la protagonista. Subraya: “Muchos conocen la película, pero esta versión teatral es extraordinaria. Siempre con la posibilidad de dejar un mensaje, ya que los papás que tienen un niño a su cargo deben entender que la rigidez y las estructuras que los adultos arrastramos, muchas veces desde la ignorancia pueden dañar. Este espectáculo es verdaderamente inclusivo. Deseo de corazón que Argentina se convierta en un país literalmente inclusivo. Todavía tenemos algunos rincones desangelados y desprolijos, pero ésta es una hermosa oportunidad. La acción está ubicada en la época Margaret Thatcher, pero todavía siguen sucediendo los prejuicios, por ignorancia. Como embajador de Acnur todo el tiempo luchamos contra la homofobia, los ataques contra el diferente, por sentir o pensar de manera distinta”.

Otra de las actrices, Alejandra Perlusky, con una larguísima experiencia en musicales encarnará a la profesora de baile y agregará: “Mi personaje tiene un recorrido, un arco dramático, arranca de una manera y termina de otra. Se muestra como una mujer rígida, un poco apagada, posiblemente no haya sido tan talentosa como bailarina, pero quedó embarazada y se fue con su marido a vivir a ese pueblito. Con la aparición de Billy ella se enciende, ve en él un don innato, enorme y descubre que puede torcerle su camino y modificarle el destino, sacándolo de ese infierno. Si bien es una comedia musical, tiene una dramaturgia que está muy bien escrita. Creo que es un show para toda la familia”.

Aunque no se los suele ver, porque están detrás de escena dirigen partes fundamentales de Billy Elliot, que tiene música de Elton John. Es Gaby Goldman quien más conoce el espectáculo. Fue contratado como director musical primero en Madrid y luego en Barcelona. Vivió y trabajó siete años en España donde estuvo radicado, hasta que hace muy poco decidió regresar. Recuerda: “Justamente Billy Elliot fue la razón por la cual me fui a España. Después hice Amor sin barreras y Matilda. Esta obra tiene una excelente dramaturgia, con un conflicto político, donde se ve la confrontación entre policías y mineros, contado de una manera poética, en superposición con la historia del niño que quiere ser bailarín. Fueron los creadores de la película, el director (Stephen Daldry) y el autor (Lee Hall) los que hicieron este musical. Tendremos nueve músicos en el foso. Fue muy difícil la selección de los niños. Fue Pilar Noseda, la que estuvo a cargo de la dirección vocal, armó el equipo y empezó a formarlos desde el año pasado. Se ensaya por separado con los cinco grupos. Es un espectáculo complejo, porque hay tres elencos de niñas con cinco Billy y otros tantos Michael, que es el mejor amigo de Elliot. Hay que tener en cuenta que los niños empiezan a esta edad a cambiar la voz y eso modifica el tono.”

También se suma la larga experiencia del primero bailarín y ahora desde hace muchos años coreógrafo Gustavo Wons. Títulos como Caravan, Eva, Sweet Charity, Sugar, Cabaret, A Chorus Line o Kinky Boots son ejemplo de su talento. Subraya: “Es muy difícil para los niños porque tienen que hacer de todo, bailan clásico, tap, además de actuar y cantar. Lo más lindo que tiene este musical, primero es la historia de este niño artista, conectamos con el tema. El desafío es que sean tantos jóvenes, porque por ley no permiten que trabajen muchas horas, es una disposición de minoridad, por eso tuvimos que armar distintos grupos. No estoy haciendo una réplica de las coreografías que se vieron en la película, obviamente que respecto los vuelos porque ese momento todo el mundo se acuerda. Esta es mi propia versión coreográfica, ni es la de Londres, ni la de Madrid, va a ser una versión Argentina”.

Será el productor Diego Romay quien termine con un deseo: “Este espectáculo está pensado para que lo pueda ver la familia en las vacaciones de invierno. Mi hermano, Omar comparte la producción conmigo. Vive en Estados Unidos, pero ahora está en Buenos Aires, llegó para el comienzo de los ensayos. Viene muy seguido porque nuestra madre Lita tiene 93 años (la esposa de Alejandro Romay, el “zar de la televisión”). Llevamos juntos la producción y una alegría poder compartirla con él como familia”.