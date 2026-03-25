La serie de Harry Potter sacudió al mundo con su primer trailer: cuándo se estrena

El conglomerado Warner Bros. Discovery publicó este miércoles el primer adelanto oficial de la serie de Harry Potter, la nueva adaptación de las novelas de J.K. Rowling, y ratificó que el estreno mundial ocurrirá en navidad del 2026. El video, difundido a través de las redes sociales de la plataforma HBO MAX, mostró los primeros vistazos a la estética de la producción que busca relatar los siete libros originales durante una década.

Según informó el portal Mejor Informado, la compañía confirmó que la serie mantendrá una fidelidad absoluta a la obra original. Esta decisión estratégica de la empresa busca captar tanto a la base de fanáticos histórica como a nuevas audiencias a través de un formato episódico que permite profundizar en subtramas omitidas en las versiones cinematográficas previas.

La cuenta oficial de la plataforma de streaming en la red social X acompañó el video con una frase contundente: "Tu carta de Hogwarts finalmente llegó". El material audiovisual, de poco más de dos minutos de duración, exhibió paisajes emblemáticos del colegio de magia y hechicería, acompañados por una nueva versión del tema musical compuesto originalmente por John Williams.

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Casey Bloys, director ejecutivo de contenido de HBO y Max, detalló en una conferencia de prensa que el presupuesto de la serie igualará o superará al de La Casa del Dragón. La inversión estimada por capítulo ronda los 20 millones de dólares, lo que la posiciona como una de las producciones más costosas en la historia de la televisión contemporánea.

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La fecha oficial de lanzamiento quedó establecida para navidad del 2026 La primera temporada abordará íntegramente los sucesos de Harry Potter y la piedra filosofal, el libro que inició el fenómeno global en 1997 y que vendió millones de copias.

El proceso de casting para encontrar a los nuevos Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger comenzó en 2024 bajo una búsqueda abierta en el Reino Unido e Irlanda. Los productores exigieron que los actores tuvieran entre 9 y 11 años al momento del inicio del rodaje para garantizar el crecimiento real de los protagonistas en cámara.

David Heyman, quien produjo las ocho películas originales, regresa en esta oportunidad como productor ejecutivo para asegurar la continuidad estética de la franquicia. El equipo técnico incluyó a la guionista Francesca Gardiner y al director Mark Mylod, ambos reconocidos por su trabajo previo en la multipremiada serie Succession.

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¿Qué novedades incluye el tráiler de Harry Potter de 2026?

El avance mostró por primera vez el diseño de producción renovado que se aleja de los sets construidos para el cine a principios de los años 2000. La nueva dirección artística priorizó el uso de efectos prácticos y locaciones reales en Escocia e Inglaterra, reduciendo la dependencia de pantallas verdes para los escenarios exteriores de la institución mágica.

La narrativa de la serie se extenderá por diez años consecutivos, asegurando una temporada por cada volumen literario. Esta estructura permite que personajes secundarios que tuvieron apariciones breves en el cine, como Peeves el poltergeist, tengan un desarrollo completo y acorde a lo escrito en las novelas originales.

El tráiler ya alcanzó las 50 millones de reproducciones en sus primeras seis horas de disponibilidad. El impacto digital generó un incremento inmediato en las suscripciones anuales de la plataforma en mercados clave como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Argentina.

La estrategia de Warner Bros. Discovery incluye la creación de un ecosistema de productos derivados que acompañarán el lanzamiento de cada temporada. "Esta serie es el inicio de una nueva era para el Mundo Mágico", afirmó el CEO David Zaslav durante la última reunión con inversores de la compañía de medios.

TC