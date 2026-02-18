John Malkovich protagoniza en Argentina una obra de teatro inspirada en Roberto Bolaño

John Malkovich llega a la Argentina para presentar en el Teatro Ópera On el próximo viernes 27 de marzo "El Infame Ramírez Hoffman", una propuesta teatral que fusiona literatura, música en vivo y actuación. Basada en textos de Roberto Bolaño, ya fue ovacionada en distintas ciudades de Estados Unidos y Europa y llega a Buenos Aires en el marco de su gira mundial, para una única fecha.

El aclamado actor, con más de 70 películas en su carrera, entre las que se destacan Relaciones peligrosas y Being John Malkovich, es una figura influyente del cine y el teatro contemporáneo, dirigió óperas y montajes teatrales en escenarios de todo el mundo y fue distinguido con premios como el Molière y el Evening Standard a mejor director.

En "El Infame Ramírez Hoffman" durante 90 minutos, como en una película de suspenso, John Malkovich permanece acompañado por un trío musical liderado por Anastasya Terenkova -una de las pianistas más importantes del mundo- junto a Andrej Bielow (violín) y Fabrizio Colombo (bandoneón). Interpretará obras de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias entre otros, formando parte esencial del relato escénico.

La obra se basa en textos del escritor chileno Roberto Bolaño, la pieza narra la historia de Ramírez Hoffman, un aviador-poeta que escribe versos en el cielo mientras participa del aparato represivo de la dictadura chilena.

A través de una parodia oscura, la obra retrata a un personaje que cree que el arte puede justificar atrocidades y situarse por encima de cualquier ética. Lejos de glorificarlo, la puesta lo expone y lo condena, al mismo tiempo que interpela al público con una pregunta central: ¿Puede el arte valorarse por encima de la ética? El espectáculo dialoga así con la memoria política latinoamericana y con la tensión entre creación artística e ideología.

Anastasya Terenkova es una pianista franco-rusa de formación clásica y trayectoria internacional, considerada una de las pianistas más importantes del mundo, se ha presentado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Konzerthaus de Viena, la Philharmonie de París, la Salle Gaveau y el Teatro Colón de Buenos Aires. Ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Primer Premio en el Concurso Mundial de Piano de Cincinnati, el Concurso de Reconocimiento de Artistas Dorothy MacKenzie (Nueva York) y el Premio Internacional de Música Gawon (Corea del Sur).

Viernes 27 de marzo a las 20.30 en el Teatro Ópera ON (Av. Corrientes 860, CABA).

Entradas a partir de $45.000, a la venta a través de Ticketek.

