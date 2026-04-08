La CGT define su estrategia judicial y evalúa una marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo se encuentra reunido desde esta tarde en su sede de la calle Azopardo, donde analiza los próximos pasos frente a la judicialización de la reforma laboral y define la actividad por el Día del Trabajador, que podría incluir una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril.

El encuentro, que comenzó a las 14:30, reúne a más de 50 dirigentes sindicales que integran el órgano de conducción, encabezado por Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Oscar Argüello. La cumbre se desarrolla en un contexto de creciente tensión con el Gobierno y con definiciones clave en juego, tanto en el plano político como en el judicial.

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Entre los principales puntos del temario figura el informe sobre las gestiones judiciales impulsadas contra la Ley de Modernización Laboral, una de las iniciativas más resistidas por la central obrera. También se discute la organización de las actividades por el 1° de mayo, la situación de las obras sociales sindicales y diversas cuestiones administrativas internas.

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En ese marco, la conducción cegetista evalúa convocar a una movilización hacia Plaza de Mayo el próximo 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador. La medida, que aún no fue oficializada, apunta a visibilizar el rechazo a la reforma laboral y reforzar el posicionamiento público de la central.

La discusión se da en paralelo al frente judicial abierto por la CGT, que obtuvo recientemente un primer respaldo en los tribunales. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 dispuso la suspensión provisoria de alrededor de 80 artículos de la reforma laboral, en un fallo que fue interpretado por los gremios como un triunfo parcial.

Sin embargo, desde el Gobierno anticiparon que avanzarán con la apelación del fallo, mientras que la central obrera ya trabaja con sus asesores legales para sostener la estrategia judicial y defender la inconstitucionalidad de los puntos cuestionados.

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En la previa de la reunión, Sola destacó el alcance de la decisión judicial y sostuvo que “hoy 83 artículos de derechos colectivos e individuales están frenados por decisión del juez hasta que se defina si superan el filtro de la constitucionalidad”. En ese sentido, remarcó que los empleadores deben seguir calculando las indemnizaciones bajo el régimen anterior, un aspecto central dentro de la disputa.

Con la reunión en curso, la CGT busca unificar posiciones y definir una hoja de ruta común frente a un escenario de alta conflictividad, en el que la estrategia sindical combina presión política, movilización y batalla judicial contra la reforma laboral.

RG/AF