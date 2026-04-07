Para Rusia “Argentina es uno de los países con más ciberataques en América Latina”

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) ha traído a la humanidad no solo oportunidades sin precedentes, sino también amenazas totalmente nuevas. La cantidad y la variedad de delitos cometidos en el espacio digital no dejan de crecer. Los Estados, las empresas privadas y las personas físicas se convierten en un blanco de estas actividades ilícitas, que incluyen el robo de fondos financieros, datos e información personal, el fraude con tarjetas de crédito, la introducción de “malware” y el acceso no autorizado a correos electrónicos corporativos.

Los ataques son contra las infraestructura. Cientos de instituciones médicas en todo el mundo sufren ciberataques que ponen en peligro vidas humanas. Al mismo tiempo, las TIC avanzadas (en primer lugar, la inteligencia artificial) amplían significativamente las capacidades de los atacantes, permitiéndoles actuar con mayor rapidez y autonomía. Las predicciones siniestras de la saga cinematográfica Terminator cada año se hacen más realistas.

De hecho, cualquier persona en el mundo puede ser víctima de un ataque informático. Por cierto, según los datos de Fortinet (uno de los proveedores líderes de software de respuesta a amenazas digitales), Argentina sufrió 1,6 mil millones de ciberataques durante el primer semestre de 2025, lo que la sitúa entre los países con mayor número de incidentes en Latinoamérica. Uno de los ejemplos recientes de acciones maliciosas en el ciberespacio es el hackeo de la base de datos de la empresa Work Management en diciembre de 2025, a raíz del cual se filtró en la “dark web” un terabyte de información confidencial de ciudadanos argentinos.

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Esta información incluía decenas de millones de registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los registros de propietarios de vehículos y los clientes de las empresas de telefonía móvil. Según estimaciones de los expertos, esta filtración es la mayor en la historia del país.

Los ciberataques son cada vez más selectivos y sofisticados, lo que representa un grave desafío para los ciudadanos y las organizaciones que carecen de medios de protección modernos. Al respecto, la lucha contra el uso de las TIC con fines delictivos se ha convertido en una de las prioridades de la cooperación internacional en materia de seguridad. Rusia está convencida de que el diálogo a nivel intergubernamental, así como el establecimiento por parte de los Estados de “reglas del juego” uniformes en el espacio virtual son clave no solo para combatir con éxito estas actividades subversivas, sino también para eliminar los enfoques neocoloniales, garantizar el desarrollo y el aumento del potencial digital de los Estados, así como fortalecimiento de su soberanía.

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Teniendo en cuenta el carácter transfronterizo de las amenazas que surgen en el ciberespacio, tuvo una importancia especial la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia los días 25-26 de octubre de 2025, en Hanói (Vietnam) por los representantes de 73 Estados. Esto se hizo posible gracias al apoyo de la mayoría de los países del mundo a la iniciativa presentada por Rusia en 2019 para elaborar un tratado internacional universal sobre la lucha contra el uso de las TIC con fines delictivos.

Dicho documento es el primer instrumento global jurídicamente vinculante en el ámbito digital y tiene por objeto combatir uno de los principales retos de la actualidad: las actividades ilegales en el entorno virtual. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los Estados signatarios contarán con una herramienta importante en la lucha contra hackers y estafadores en línea, así como con una plataforma para desarrollar nuevos mecanismos de cooperación entre las autoridades competentes, incluido el intercambio de pruebas electrónicas.

Hacemos un llamamiento a todos los Estados miembros de la ONU, incluida Argentina, para que firmen y ratifiquen la Convención de Hanói con el fin de que entre en vigor lo antes posible.

Otro ejemplo exitoso de la cooperación internacional pertinente fue el lanzamiento, el 9 de mayo de 2024, del Registro Intergubernamental Global de Puntos de Contacto (RPC) para el intercambio de información sobre ataques e incidentes informáticos. Este mecanismo funciona como una “ventanilla única”, permitiendo a los organismos competentes coordinar la búsqueda de las fuentes de actividad maliciosa.

El potencial del RPC solo podrá ser aprovechado plenamente si todos los Estados miembros se unen y establecen sus propios Puntos de Contacto. Muchos – sobre todo los países en desarrollo, que son muy vulnerables ante los ciberataques– siguen quedando “al margen”. Algunos carecen del personal, los recursos técnicos o la comprensión de los principios de funcionamiento del mecanismo.

Con el fin de facilitar a los países del Sur Global el uso de este mecanismo, Rusia en colaboración con el Instituto de la ONU de Investigación sobre Desarme está llevando a cabo una serie de seminarios temáticos. Los ejercicios virtuales en el marco del Registro también son importantes: junto con las organizaciones especializadas, nuestro país está dispuesto a perfeccionar su labor con el fin de aumentar la eficacia del RPC.

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En julio de 2025 se alcanzó otro acuerdo importante: se puso en marcha, en sustitución del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la ONU sobre Seguridad de Información Internacional, que había concluido sus actividades, un formato de negociación permanente sobre ese tema: el Mecanismo Mundial para los Logros en el Ámbito de las TIC.

La agenda de la nueva estructura incluye cuestiones relacionadas con el estudio de las amenazas en el ámbito de la seguridad de información, las normas de conducta y el desarrollo de las medidas de confianza. Un componente importante de su actividad es el fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo. Rusia se propone convertir estos esfuerzos en acciones concretas. Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia en la protección contra ataques informáticos masivos, capacitar a especialistas y realizar ejercicios, incluso bajo los auspicios de la ONU.

A diferencia de la OTAN, los organismos competentes rusos organizan este tipo de actividades basándose en escenarios puramente defensivos. Al igual que en el Grupo de Trabajo de Composición Abierta, en el marco del Mecanismo Mundial, Rusia está enfocada en la búsqueda y la aplicación de soluciones para garantizar la seguridad de información en bien de todos los pueblos, de conformidad con la Carta de la ONU y sobre la base de los principios de igualdad soberana de los Estados y no injerencia en sus asuntos internos.

Invitamos a todas las partes interesadas, incluida Argentina, a participar activamente en nuestras iniciativas de capacitación. Los organismos rusos competentes y los principales elaboradores de soluciones en el ámbito de la ciberseguridad ofrecen programas de formación integrales que contribuyen a reforzar la experiencia propia de los Estados participantes, en vez de formar la dependencia de los países de actores externos, de lo que, como es sabido, suelen hacer algunos “donantes” de ayuda.

Nuestro objetivo común debe ser la erradicación de la ciberdelincuencia global. Rusia seguirá adoptando medidas enérgicas para cumplir con esta ambiciosa tarea. Esperamos una colaboración eficaz con los socios extranjeros, tanto a nivel bilateral como internacional.

* Embajador de Rusia en Argentina