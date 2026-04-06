Un mal acuerdo hoy significa una guerra mayor mañana

El instinto diplomático sugiere que, cuando los conflictos se intensifican, las partes deben dirigirse a la mesa de negociaciones. Ese impulso puede estar arraigado en una preocupación moral genuina, pero hay momentos en que hacerle caso es peligroso. Ahora es precisamente uno de esos momentos: las negociaciones para poner fin a la guerra de Irán hoy serían peligrosamente prematuras, ingenuas y probablemente producirían un resultado que prácticamente garantiza otra guerra.

Irán ha dado a la comunidad internacional pocas razones para confiar en él. Desde la revolución de 1979 que condujo al establecimiento de la República Islámica, el régimen ha financiado y armado a milicias aliadas en todo Oriente Próximo —incluidos Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y Hamás en Palestina— y ha perseguido un programa nuclear diseñado para mantener como rehén a la comunidad internacional. Irán ha negociado repetidamente de mala fe, ha utilizado los acuerdos para ganar tiempo y ha tratado la diplomacia como un instrumento táctico, más que como un camino hacia resoluciones duraderas.

Hoy, este régimen pende de un hilo. Su liderazgo ha sido diezmado, su infraestructura militar está severamente degradada, su economía está siendo asfixiada y su población está agotada. Algunos sostienen que Estados Unidos debería aprovechar esta oportunidad para asegurar un acuerdo rápido y favorable con la República Islámica. Pero, en tales condiciones, un régimen como el de Irán no negocia de buena fe con el objetivo de construir un futuro estable; hace lo que sea necesario para sobrevivir y reconstruirse.

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Este es el riesgo inherente a los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por cerrar un acuerdo inmediato con Irán. Quienes están al mando probablemente presentarían cualquier acuerdo, independientemente de su contenido, como evidencia de la resiliencia y resistencia de la República Islámica. Tan pronto como cesaran los ataques, el régimen comenzaría inmediatamente a reconsolidar su poder, reconstruir sus redes de representantes y reconstituir su programa de misiles, mientras continúa aterrorizando a su propio pueblo y desestabilizando Oriente Próximo.

El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015 sirve como advertencia. Debido a que el JCPOA se centró de manera estrecha en recortar el programa nuclear de Irán, el régimen pudo seguir avanzando en su programa de misiles balísticos y sus actividades regionales desestabilizadoras sin violar los términos formales del acuerdo, un resultado que los estados del Golfo anticiparon y advirtieron. Mientras se implementaba el JCPOA, Irán continuó probando misiles balísticos y el arsenal de Hezbolá se expandió de unos 30,000 cohetes y misiles a más de 100,000 en 2023.

Trump, quien retiró a EE. UU. del JCPOA en 2018, no debe repetir este error. Cualquier acuerdo futuro con Irán debe cubrir no solo las ambiciones nucleares del régimen, sino también sus capacidades de misiles, su apoyo a grupos armados y las preocupaciones legítimas de seguridad de los estados del Golfo. Además, debe incluir mecanismos de monitoreo estrictos y consecuencias claras por violaciones. Para que sea creíble, sus respaldos internacionales deben permanecer unidos; cualquier otra cosa corre el riesgo de sentar las bases para futuras crisis.

No está claro si Trump está dispuesto o es capaz de asegurar tal acuerdo. Su administración afirma que mantiene "conversaciones productivas" con Irán, pero el liderazgo iraní ha cuestionado esta versión. Cuando el gobierno de Trump envió, a través de Pakistán, una propuesta de 15 puntos para abrir paso a un alto el fuego, Irán respondió con una lista de demandas que incluía reparaciones y soberanía sobre el crítico Estrecho de Ormuz.

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Fundamentalmente, Trump parece considerar cualquier acuerdo más como una transacción comercial que como un arreglo crítico con implicaciones de largo alcance para la arquitectura de seguridad futura de Oriente Próximo. Pero cualquier acuerdo moldeado principalmente por consideraciones a corto plazo generaría serias consecuencias estratégicas a largo plazo, sobre todo al permitir que el régimen iraní se reconstruya.

Los estados del Golfo han mostrado mucha más consistencia y claridad de visión. Como señaló recientemente Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, los ataques de Irán contra los países del Golfo tienen "profundas implicaciones geopolíticas" y exigen claridad estratégica, no apaciguamiento.

Del mismo modo, el ministro de Asuntos Exteriores de los EAU, Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ha articulado una postura firme que prioriza la seguridad a largo plazo, afirmando inequívocamente que el país "nunca será chantajeado por terroristas". La declaración se hizo eco de un viejo mantra de la política exterior de EE. UU.: "No negociamos con terroristas". Sin embargo, aquí estamos, viendo a una administración estadounidense apresurarse por cerrar un trato con un régimen que el propio EE. UU. ha designado como estado patrocinador del terrorismo desde 1984.

Este no es un argumento en contra de la búsqueda de la paz. La paz sigue siendo esencial para el pueblo de Irán, que no eligió este régimen, y para los estados del Golfo, que enfrentan amenazas de seguridad crecientes. Más bien, se trata de un llamado a un enfoque más estratégico que reconozca que alcanzar una resolución duradera será imposible hasta que se den las condiciones adecuadas.

A pesar de las divisiones internas, el liderazgo de Irán sigue convencido de que no se ha quedado sin opciones estratégicas. Pero el concepto de un "estancamiento mutuamente doloroso" indica que las partes se involucran en negociaciones significativas solo cuando la escalada continua no ofrece un camino viable hacia la victoria. Irán está indudablemente muy dañado, pero su liderazgo aún no ha demostrado haber llegado a esta conclusión.

Los EAU y sus vecinos del Golfo se han ganado el derecho a exigir que su seguridad no sea objeto de comercio en una mesa de negociaciones donde no tienen asiento. Cualquier acuerdo futuro debe abordar todo el espectro de los desafíos planteados por Irán. Cualquier cosa menos no es diplomacia; es una capitulación vestida de lenguaje diplomático.

(*) Mohammed Al Dhaheri es director general adjunto de la Academia Diplomática Anwar Gargash. Rikard Jalkebro es profesor asociado en la Academia Diplomática Anwar Gargash.