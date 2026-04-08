Los Milei en su laberinto

A un mes del inicio del Adornigate, el Gobierno no consigue hallar aún una salida a su propia encerrona. Acaso ello obedezca a la tensión entre la obcecación de los hermanos Milei en respaldar al Jefe de Gabinete y la distancia que la mayoría de los funcionarios guardan con el escándalo.



La dicotomía se exhibe en múltiples dimensiones. El Presidente y su hermanísima lo llevan a Manuel Adorni en los últimos días a Olivos, le arman una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y actividad cotidiana con los ministros como si eso fuera excepcional. ¿Antes qué hacía? Tanta foto forzada y ratificación en el cargo desnuda más lo que le falta que lo que le sobra.



En público, el Gobierno busca aferrarse a novedades que le pueden resultar funcionales -con distintos niveles de mérito propio- para intentar recuperar el control político de la agenda. Puede detectarse esa actitud con la sentencia favorable en la justicia norteamericana del caso YPF, con la vidriosa filtración de documentos rusos sobre supuestos patrocinios a medios para criticar a Milei y hasta con la posible aprobación de la nueva ley de glaciares.

Pollicita citó a declarar a las cuatro mujeres que le prestaron dinero a Adorni para comprar departamentos

Con la guardia baja por la energía en defender situaciones que ni Adorni logra defender, el Gobierno se expone además a dislates insólitos (y peligrosos), como la cancelación de acreditaciones de prensa en la Casa Rosada.



Esa misma dinámica negativa hace también que afloren y repercutan más que antes nuevos episodios que afectan la credibilidad oficial. Las recurrentes apariciones de datos a corroborar por la justicia en torno a la cripto estafa $LIBRA. El desarrollo en la causa de las coimas de la agencia de Discapacidad. Los créditos hipotecarios obtenidos con facilidad en el Banco Nación por funcionarios y legisladores que habitan el planeta violeta. Parecen entrar todas las balas.



Con todo, Adorni no logra escabullirse de la máxima atención en las tapas de los diarios, de horas en radio y TV y de la cúspide de menciones en la conversación digital. Encima, la velocidad judicial y las inconsistencias del Jefe de Gabinete a la hora de explicar su llamativo crecimiento patrimonial y de nivel de vida desde que arrancó la gestión mileísta amenazan con agravar el panorama oficialista.



En Comodoro Py, donde suelen no dar puntada sin hilo, sospechan que hay una decena de viajes más de Adorni y también de su esposa, Bettina Angeletti, juntos o separados que estarían lejos de ajustarse a los ingresos declarados. ¿Eso incluye la conformación de alguna sociedad para comprar propiedades en EE.UU.? Intrigas tribunalicias.



El desfile de testigos por la fiscalía y el juzgado que investigan a Adorni tampoco contribuye a que el escándalo se disipe. Más bien lo contrario: la escribana que intervino en todas sus operaciones inmobiliarias y las jubiladas que le dieron crédito prometen aumentar las perturbaciones oficiales. Y el repiqueteo mediático.

Alrededor de los Milei, cada vez más funcionarios creen que hay una sola manera de descomprimir la crisis política y pasar página. Lo que pocos saben es cuándo la hermandad presidencial ejecutará una decisión que, en teoría, ya está tomada para salir del laberinto.