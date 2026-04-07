Pollicita citó a declarar a las cuatro mujeres que le prestaron dinero a Adorni para comprar departamentos

El fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la instrucción de las causas que investigan los fondos con los que el jefe de Gabinete Manuel Adorni hizo operaciones de compra-venta de dos propiedades en Capital Federal, pidió que se cite a declarar a las cuatro mujeres que le facilitaron préstamos o hipotecas no bancarias al funcionario.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que según La Nación le habrían prestado 100.000 dólares cada una a Adorni para comprar el departamento de Caballito en la calle Miró al 500 donde vive en la actualidad, y Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio.

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En los registros figura que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre el departamento que tenía la pareja en la calle Asamblea.

A Sbabo y Villegas las citaron para el jueves 9 y Molina y Cancio deberán ir a los tribunales de Comodoro Py 2002 el lunes 13 de este mes, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

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Este martes declaró -vía remota- el ex futbolista Hugo Morales, anterior propietario del departamento de Caballito en el que vive Adorni. Dijo que en mayo de 2025 vendió el departamento por 200.000 dólares a Sbabo y Viegas.

Participó de la audiencia el abogado designado por Adorni para defenderlo en esta causa, Matías Ledesma.

Adorni, propietario

En la primera conferencia de prensa que dio este año, a fines de marzo, el jefe de Gabinete admitió que vivía en Caballito: en noviembre pasado compró un departamento en la calle Miro al 500, por 230.000 dólares, un valor inferior a las cifras del mercado para esa zona. Para dicha adquisición Sbabo y Villegas (dos jubiladas que, consultadas por un periodista de La Nación, dijeron no conocer a Adorni) le prestaron 200.000 dólares, el 87% del monto total de la adquisición.

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La Justicia también tiene en su poder un documento del Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, que indicó que Adorni hipotecó el departamento en el que vivía previamente con su familia en Caballito, en la calle Asamblea, y recibió 100.000 dólares de Molina y Cancio.

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Esa hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que Bettina Angeletti, la mujer de Adorni, compró una casa del country Indio Cua, en la ciudad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Declara la escribana

Para este miércoles a las 10:30 está prevista la declaración de Adriana Nechevenko, la escribana que intervino en las tres operaciones inmobiliarias que investiga la Justicia: la operación del departamento de Caballito, la hipoteca del inmueble de la calle Asamblea y en la compra de casa del country Indio Cua a nombre de Angeletti.

DCQ