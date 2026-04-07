Reunión de Gabinete en medio del escándalo de Manuel Adorni y el caso $LIBRA en medios internacionales

En su programa por NetTV y Radio Perfil, Marcelo Longobardi realizó un repaso por la agenda de temas políticos en Argentina, donde mencionó la reunión de Gabinete del Gobierno, que calificó como un intento de "sostener a (Manuel) Adorni" en el medio de las denuncias por presunta corrupción, como así también mencionó la llegada del caso $LIBRA a medios internacionales como The New York Times.

Caso Adorni y una tensa reunión de Gabinete

En los temas políticos argentinos, comenzamos naturalmente con el caso de Manuel Adorni. Ayer el Gobierno celebró una reunión de Gabinete que dio la impresión que tenía como propósito mostrar la foto donde estaba el presidente respaldando nuevamente al controvertido Manuel Adorni, que ha quedado muy complicado en su condición de vocero del Gobierno.

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Da la impresión de que su candidatura cantada a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha quedado trastocada al menos por ahora, y su condición de jefe de Gabinete en una situación ajustada a investigaciones judiciales por cosas menores en comparación a otras que hemos visto en Argentina, pero oscuras, opacas o ciertamente inexplicables.

Ayer hubo esta reunión para, evidentemente, sostener a Adorni como jefe de Gabinete, la cual encabezó con el apoyo del presidente Milei y presumo que de su hermana Karina Milei.

El presidente llegó a denunciar una conspiración de tanto que los han denunciado, y el conspirador resulta ser un funcionario del Poder Ejecutivo. Evidentemente, las peleas internas son impresionantes. Se está dirimiendo un conflicto interno con el sostenimiento de Adorni como jefe de Gabinete.

Con independencia de lo que ha hecho o no, no tengo la costumbre de pedir renuncias ni de sugerirlo, no lo he hecho ni mucho menos, pero da la impresión de que la situación bastante menor, por ejemplo que el caso LIBRA que ayer llegó a las páginas de The New York Times, está erosionando la figura del Gobierno, al presidente y a todo el equipo.

Ayer la Fiscalía, el fiscal Pollicita que investiga el caso, ordenó nuevas medidas de prueba, pruebas sobre operaciones inmobiliarias, operaciones de fondos, viajes, y apareció anoche tarde que la periodista Paz Rodríguez Niell informó de otra propiedad hipotecada por Adorni, no con un banco, sino con otras dos jubiladas.

Puede no querer decir nada o puede querer decir mucho, quién sabe. ¿Por qué un funcionario recurre a una secuencia de jubiladas mayores para explicar operaciones inmobiliarias? Lo que Paz Rodríguez Niell está contando acá es que el departamento original de los Adorni fue hipotecado el mismo día de la compra de esta propiedad en el country llamado Indio Cuá, y esa hipoteca no fue sobre la casa comprada, sino sobre un departamento anterior, y ejecutada también por unas señoras benefactoras del jefe de Gabinete.

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Es como que bastante obvio, y lo interesante del caso es que estos temas de Adorni son, si se quiere, menores en comparación con las barbaridades que hemos visto en materia de corrupción, pero los temas de Adorni han tenido la misma repercusión que temas mayores.

Yo encuentro que Adorni se volvió un tema de conversación, la gente habla más de Adorni que de la catástrofe de la guerra casi mundial o del caso LIBRA que es ciertamente mucho más grave. Toda corrupción está mal, ya sean 1000 dólares o 100 millones, está mal Adorni y está mal Lázaro Báez, pero naturalmente hay grados, estamos hablando de un asunto mucho más pequeño.

La opinión pública ha condenado a Adorni y a resistirse el Gobierno a pedirle la renuncia, como consecuencia de como se dirime esta cuestión interna del Gobierno, está perjudicando al Gobierno en niveles importantes, porque eso ocurre en un contexto donde, contrariamente, a lo que dice el ministro de Economía, la gente está teniendo una percepción equivocada, según su juicio, de cómo están las cosas con la economía.

El caso $LIBRA llegó a The New York Times

Vamos a repasar el ataque de casi 1000 posteos que tuvo el presidente con insultos a toda la prensa argentina por la interpretación del caso $LIBRA. Así que me imagino que The New York Times cayó en la volteada.

"Nuevas revelaciones reavivan el criptoescándalo que implica a Javier Milei", y está firmado por corresponsales neoyorquinos en Buenos Aires, y dice que el presidente argentino Javier Milei difundió el año pasado una criptomoneda cuyo valor se disparó rápidamente y luego se desplomó con la misma velocidad, lo que costó millones de dólares a los inversores y desató un escándalo y una investigación.

Milei dijo que simplemente estaba destacando a una empresa privada y que no tenía ninguna relación con la moneda digital llamada $LIBRA, pero las pruebas cuestionan sus afirmaciones, y The New York Times hace un repaso de todo lo que se ha conocido al respecto.

"El lanzamiento y la promoción de la criptomoneda LIBRA no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente", dijo Maximiliano Ferraro, legislador de la oposición que dirige la investigación en el Congreso sobre la moneda digital. "Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación", dijo Ferraro al The New York Times.

Y ayer hubo otras denuncias contra quien fue el presidenta del Banco Nación, Daniel Tillard, y contra Juan Ernesto Curutchet, superintendente de entidades financieras y cambiarias del Banco Central, por los préstamos hipotecarios que el Banco Nación le otorgó a una serie de funcionarios.

Por supuesto que hay un debate por este tema, también bastante menor que el caso $LIBRA, y acá están las opiniones divididas. Desde el Gobierno dicen que está muy bien que los funcionarios tomen préstamos en el Banco Nación, está claro que es más transparente tomar créditos en un banco que con dos jubiladas benefactoras, en eso estamos claros, pero esto también cayó mal.