El fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación por la compra del departamento en Caballito del jefe de Gabinete Manuel Adorni, citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la operación de la compra.

La Nación relevó que Adorni adquirió ese inmueble por un monto declarado de 230.000 dólares gracias a un préstamo de 200.000 dólares que le hicieron las propias vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, dos mujeres de 64 y 72 años que dijeron no conocerlo.

Sin embargo, tanto Viegas sostuvo no conocer a Adorni. "¿Usted conoce a Manuel Adorni?", le preguntó un periodista de La Nación a través del portero eléctrico del edificio donde vive en Flores, a lo que la mujer respondió: "No, la verdad que no". Acto seguido, negó haberle cedido dinero en forma de hipoteca y cortó la comunicación.

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En el caso de Claudia Sbabo, quien aparece en registros públicos como empleada de una editorial, La Nación se comunicó con ella a través de una llamada telefónica respondió otras mujer que indicó que la jubilada no estaba disponible en ese momento.

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"¿Sabe si conoce a Manuel Adorni y si alguna vez compró un departamento en la calle Miró al 500?", consultó el periodista de todas maneras, a lo que la mujer al otro lado del teléfono indicó: "Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella". A continuación, ante la consulta sobre si sabía si la mujer le cedió dinero en forma de hipoteca al funcionario, concluyó: "No, ni idea de esas cosas. Disculpe pero tengo que seguir trabajando".

Nechevenko figura como escribana en esa operación y también de la compra de la casa del country Indio Cua a nombre de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti.

La causa que tramita ante el juzgado de Ariel Lijo (de licencia hasta el próximo lunes) y que instruye Pollicita se inició con la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) por la posible comisión de los delitos de peculado, defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a partir de la revelación de que Angeletti viajó en el avión presidencial con destino a Estados Unidos para participar del foro Argentina week, a inicios de marzo.

Pollicita citó a la escribana Nechevenko para después de Semana Santa.

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