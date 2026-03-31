Para la Justicia, es "inaplicable" el decreto de Milei y el Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, avaló este martes la resolución que había admitido una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El planteo buscaba garantizar la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización de los salarios docentes y no docentes de universidades nacionales, así como la recomposición de las becas estudiantiles.

El fallo confirmó lo dispuesto en la instancia previa, donde se había dejado sin efecto de manera provisoria el decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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