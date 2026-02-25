“El Ejecutivo incumple una ley vigente”, advirtieron en “QR!” en pleno debate sobre el financiamiento universitario

Durante una emisión del programa “QR!”, emitido por Canal E y conducido por Pablo Caruso, se desarrolló un intenso debate sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para reformular el financiamiento universitario y las diferencias con la legislación actualmente vigente.

El eje de la discusión estuvo puesto en el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso y en la situación presupuestaria de las universidades públicas. En ese contexto, el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, sostuvo que la normativa actual no solo fue sancionada y ratificada por el Poder Legislativo, sino que además cuenta con una medida cautelar judicial que obliga al Ejecutivo a aplicarla.

“El Poder Ejecutivo no solo está incumpliendo una ley doblemente ratificada por el Congreso, sino también un fallo judicial que le ordena pagar”, afirmó el académico durante el programa. Según explicó, la legislación vigente contempla la recomposición salarial docente, el financiamiento de gastos de funcionamiento y el sostenimiento de becas estudiantiles.

Pinazo cuestionó además el argumento oficial basado en la falta de recursos fiscales. Señaló que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la ley representaría un costo cercano al 0,23% del PBI, mientras que, en paralelo, el Gobierno promovió iniciativas que implicarían una reducción de la recaudación superior a ese monto.

“Decir que no hay fondos para cumplir la ley mientras se impulsan medidas que resignan ingresos mayores es una provocación institucional”, remarcó.

Durante el intercambio también se analizó el nuevo proyecto oficial de financiamiento universitario. Según el vicerrector, la propuesta contempla una recomposición salarial del 12,4%, cifra que —afirmó— quedaría muy por debajo del aumento necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, estimado en más del 50%.

El especialista planteó que el debate excede la discusión presupuestaria y advirtió sobre el rol estratégico del sistema universitario argentino en la investigación científica y la formación profesional, con miles de investigadores y una de las tasas de matriculación más altas de la región.

