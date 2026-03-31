Se enfrían los mayoristas, pero la góndola y el bolsillo siguen bajo presión

La consultora Fundación Innovación con Inclusión (FICI) publicó su informe semanal correspondiente a la tercera semana de marzo de 2026, con datos relevados hasta el 20 de marzo y en base a información propia y a los últimos indicadores oficiales disponibles. El documento muestra una desaceleración en los precios mayoristas, mientras que los valores en góndola continúan en alza y el consumo masivo no logra recuperarse.

La semana en números

Según los últimos datos disponibles correspondientes a febrero de 2026, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró una suba mensual del 1,0%, el nivel más bajo de los últimos nueve meses. Esta variación implicó una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto de enero, cuando había marcado un incremento del 1,7%.

Precios Mayoristas

En términos acumulados, los precios mayoristas avanzaron 2,7% en lo que va del año y 25,6% interanual. La dinámica estuvo explicada por un aumento de 1,3% en los productos nacionales y una caída de 2,7% en los importados.

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La canasta de supermercado mantiene la presión

En contraste con la moderación de los mayoristas, los precios en góndola continúan con subas. El relevamiento de FICI indicó que la canasta de supermercado aumentó 0,6% en la tercera semana de marzo, con una aceleración respecto a la semana previa.

Canasta de supermercados

Dentro de los rubros, alimentos y bebidas sin alcohol subieron 0,7% en la semana y acumularon un incremento de 1,6% en el mes. En tanto, la media móvil de los últimos 30 días se ubicó en 2,5%, lo que refleja una inercia inflacionaria sostenida en productos básicos.

Detalle de alimentos y bebidas

Las mayores subas semanales se registraron en hamburguesas, fiambres y embutidos (+3,1%), impulsadas principalmente por el aumento en hamburguesas (+3,7%).

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Consumo masivo sin recuperación

El informe también expuso que el consumo sigue debilitado. En enero de 2026, las ventas en supermercados cayeron 1,2% interanual y acumularon la misma baja en el año. En la medición desestacionalizada, retrocedieron 1,5% respecto de diciembre.

Ventas en supermercados

Además, el nivel de ventas se mantiene casi 12% por debajo del promedio de 2023, lo que evidencia una retracción persistente del consumo

Por su parte, los autoservicios mayoristas mostraron una leve mejora: crecieron 1,3% interanual y 0,8% mensual desestacionalizado. Sin embargo, todavía se ubican 20% por debajo de los niveles de 2023.

NG/fl