Un diputado libertario reconoció el impacto de las tarifas: "Tuvieron un crecimiento asimétrico respecto al salario"

En un análisis sobre el primer tramo de la gestión libertaria, el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón, puso el foco en uno de los puntos de mayor fricción social: el costo de las tarifas. El legislador reconoció que el aumento de los servicios básicos golpea con fuerza el bolsillo de los trabajadores, aunque estimó que para el mes de julio la economía comenzará a mostrar números más "prolijos".

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"Los servicios son los que han tenido un crecimiento asimétrico respecto al ingreso y esto se nota en el bolsillo de todos; es un tema pendiente que obviamente es la parte más dura este mes", sinceró el referente de LLA.

Una economía de "posguerra"

Almirón justificó la dureza del ajuste al describir el escenario recibido por la administración de Javier Milei como el de una "economía de posguerra". En ese sentido, contrastó la situación actual con los indicadores de finales de 2023, cuando la inflación interanual superaba el 200% y el riesgo país rozaba los 2.900 puntos.

"En estos años en los que el presidente viene trabajando una política fiscal muy sólida, se logró una desaceleración de la inflación que permitió que las paritarias y los reajustes vayan mejorando sustancialmente el salario en dólares", argumentó el diputado a radio La Red de Corrientes.

Dólar y Riesgo País en la mira

Para el legislador correntino, la estabilidad del tipo de cambio es uno de los mayores logros del programa económico. Según su visión, el hecho de que el dólar no haya tenido movimientos bruscos respecto al cierre de 2023 genera un marco de previsibilidad que impacta positivamente en las negociaciones salariales.

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Asimismo, destacó la performance de los indicadores financieros: "El riesgo país está casi en 500 puntos sobre los 2.600 o 2.900 que supimos tener", señaló, marcando lo que considera una recuperación de la confianza de los mercados internacionales en la solvencia argentina.

A pesar de los datos macroeconómicos positivos que esgrime el oficialismo, Almirón evitó el triunfalismo al reconocer que la recomposición de los ingresos frente a las tarifas de energía, agua y transporte sigue siendo el principal desafío de la gestión de cara al segundo semestre.