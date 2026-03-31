El economista, Camilo Tiscornia, pasó por Canal E y explicó que una de las principales dificultades del Gobierno fue el acceso al financiamiento externo, especialmente para renovar vencimientos en moneda extranjera.

“Uno de los temas críticos que ha enfrentado el Gobierno desde que asumió es la dificultad para poder renovar los vencimientos de deuda en moneda extranjera que tiene”, señaló Camilo Tiscornia.

Los asuntos pendientes del Gobierno en materia económica

En ese contexto, destacó que, si bien el Ejecutivo logró ordenar las cuentas fiscales, todavía enfrenta desafíos financieros: “El Gobierno ha logrado equilibrar las cuentas públicas, o sea, tiene un superávit que incluso le permite pagar intereses, al menos casi en su mayoría, con lo cual, le queda pendiente entre sus necesidades financieras enfrentar los vencimientos de capital de deuda”.

Según explicó Tiscornia, la falta de acceso pleno al crédito internacional obligó a buscar alternativas: “No se ha bajado el riesgo país lo suficiente como para poder tener ese acceso al mercado libre”.

La movida del Gobierno para colocar bonos en el mercado local

Por eso, remarcó la importancia de las colocaciones en el mercado local: “El Gobierno, este año, empezó a colocar una prueba que hizo a partir del mes de febrero de empezar a colocar bonos en dólares en el mercado local”.

Sobre la recepción de estos instrumentos financieros, el entrevistado consideró que los resultados fueron favorables. “Se han hecho un par de colocaciones de estas y ha tenido bastante buena recepción el bono con esta tasa de 5 y pico”, afirmó.

También destacó que estas tasas resultan competitivas frente al contexto internacional: “Pensemos que el riesgo país que mide el JP Morgan para la Argentina está arriba de 600 puntos básicos”. Y agregó: “Argentina, si fuera el mercado internacional, estaría colocando más cerca del 9 o del 10%, o sea, que esa colocación a 5 en el mercado local es muy positiva”.