Se complica la situación de Adorni en el marco político: “La que está teniendo un problema grave de poder es Karina Milei”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en comunicación con Canal E, analizó la situación del Gobierno, las denuncias contra Manuel Adorni y el rol de Estados Unidos en la economía.

Ariel Maciel describió un escenario delicado para el Gobierno, atravesado por conflictos internos y cuestionamientos judiciales. “Unos días bastante movilizantes para el Gobierno que no puede dejar atrás una agenda que lo está poniendo en una situación realmente conflictiva”, señaló.

El encubrimiento de Adorni por parte del Gobierno no da abasto

En ese marco, explicó que el caso de Manuel Adorni genera una tensión creciente: “La realidad es que en los últimos días el Gobierno insistió en mantener a la figura del jefe de gabinete justamente entre los ministros porque entendía que ya se habían terminado un poco las revelaciones”.

Maciel vinculó el impacto político con la economía y las inversiones. “La semana pasada hablábamos sobre la incertidumbre de los negocios”, recordó, y agregó que el foco ahora está en el futuro del programa oficial: “El tema es qué va a pasar con las reformas”.

Turbulencias en la impronta reformista

Según explicó, el plan reformista enfrenta obstáculos concretos: “Hoy verla empantanada en la justicia está paralizando toda esa impronta reformista”. Además, marcó dificultades en la gestión política: “Realmente está complicado y ahí se genera un signo de pregunta bastante grande para el sector privado de qué es lo que va a pasar adelante”.

Uno de los puntos clave que destacó fue la debilidad comunicacional del Gobierno tras la salida de Adorni de su rol activo. “No hay nadie que tenga esa capacidad”, afirmó el entrevistado.

También subrayó problemas estructurales: “El Gobierno no tiene una figura propia, bien del mileísmo, que se esté conformando de esa manera”. En ese contexto, señaló el rol de Karina Milei: “La que está teniendo realmente un problema grave de poder es Karina Milei para tratar de salvar a la figura de Manuel Adorni”.