Tensiones globales: cómo afectan las decisiones de Trump a los mercados internacionales

En diálogo con Canal E, el especialista en comercio exterior Miguel Ponce analizó la creciente tensión internacional en torno al conflicto en Medio Oriente y su impacto en los mercados, la política global y la economía.

El analista describió un escenario de alta volatilidad e incertidumbre, donde conviven señales contradictorias entre los discursos políticos y la reacción de los mercados. “Es tremendo lo que estamos viendo”, afirmó.

Mercados en tensión y señales contradictorias

Ponce explicó que los mercados venían anticipando una jornada negativa, con fuertes caídas en activos financieros y criptomonedas. Sin embargo, un giro en las expectativas generó alivio: “Las bolsas asiáticas, europeas y Wall Street abrieron en positivo”, señaló.

Este cambio respondió a versiones sobre una posible desescalada del conflicto, lo que redujo momentáneamente la presión sobre el precio del petróleo y los activos globales.

El rol de Trump y el impacto geopolítico

El especialista puso el foco en las declaraciones del presidente estadounidense, que generaron fuertes repercusiones internacionales. “Estamos asistiendo a una equivocación histórica”, advirtió, en referencia a la estrategia de Estados Unidos frente a Irán.

Además, remarcó la contradicción entre los mensajes políticos y las decisiones militares: “El Pentágono tiene una estrategia y el presidente dice otra”.

Riesgo de ruptura en alianzas internacionales

Ponce alertó que las recientes declaraciones de Trump podrían afectar el sistema de alianzas globales. En particular, mencionó tensiones con países europeos que se negaron a involucrarse en el conflicto. “Esto significa directamente poner el acta de defunción en la OTAN”, sostuvo.

El conflicto también evidenció diferencias entre Estados Unidos e Israel, lo que agrega incertidumbre sobre la evolución del escenario internacional.

Irán, estrategia y escalada del conflicto

El analista comparó los enfoques estratégicos de los actores involucrados: “Irán juega al ajedrez y Trump juega al póker”, graficó. Según explicó, esto implica que mientras un lado construye estrategias a largo plazo, el otro asume riesgos elevados con decisiones de alto impacto inmediato.

En este contexto, advirtió sobre una posible escalada mayor: “El peligro de una escalada y uso de armas nucleares proviene esencialmente en estos momentos de Israel”.

Impacto en empresas y economía global

Uno de los puntos más alarmantes señalados por Ponce fue la amenaza directa de Irán a empresas tecnológicas estadounidenses. “La Guardia Revolucionaria anunció que pasan a ser objetivos estratégicos empresas como Apple, Google o Microsoft”, indicó.

Este escenario podría generar un fuerte impacto en los mercados y en la economía global, especialmente en sectores clave como la tecnología.

Un escenario de máxima incertidumbre

Finalmente, el especialista remarcó que el contexto actual combina factores políticos, militares y económicos con alto nivel de imprevisibilidad.

“Estemos atentos a las próximas horas”, concluyó, al advertir que la evolución del conflicto será determinante para los mercados y la estabilidad global.