Lucas Gandolfi: “Llegamos al famoso boom ganadero que venimos esperando hace 60 años”

El sector agropecuario argentino atraviesa un momento de recuperación con señales claras de optimismo, especialmente en la actividad ganadera. Así lo explicó Lucas Gandolfi, director de CREA, quien destacó que los indicadores de confianza alcanzaron niveles históricos tras más de una década de mediciones.

En ese sentido, remarcó que “hoy estamos en un nivel récord respecto a la confianza a la hora de realizar inversiones por parte del sector ganadero”, lo que refleja un cambio de expectativas significativo dentro del agro. Este fenómeno se da en un contexto donde el índice general de confianza también se recuperó, ubicándose un 57% por encima del año pasado.

Además, Gandolfi subrayó el entusiasmo del sector al afirmar que “llegamos al famoso boom ganadero que venimos esperando quizás los productores hace 60 años”, marcando un punto de inflexión en la actividad. Las inversiones se concentran principalmente en infraestructura, maquinaria, genética y mejoras productivas.

Expansión ganadera y mayor retención

Uno de los datos más relevantes del informe es la intención de crecimiento en la actividad ganadera. Según explicó Gandolfi, “el 42% de las empresas deciden aumentar para la campaña siguiente la superficie ganadera”, lo que anticipa una mayor retención de vientres y una caída en la venta de terneros.

Este comportamiento sugiere un cambio estratégico: los productores priorizan la recría y la generación de valor a largo plazo. A esto se suma una mejora significativa en la disponibilidad de forraje, que resulta clave para sostener este proceso. En palabras del entrevistado, las reservas son “un 50% mejor a lo esperado”, lo que fortalece las perspectivas productivas.

Si bien otros sectores como el ovino muestran menor dinamismo, los indicadores siguen siendo positivos tras años de resultados negativos. La diferencia, explicó, responde en parte a condiciones climáticas adversas en algunas regiones.

Precios récord y desafíos en la agricultura

El impulso del sector ganadero está fuertemente ligado a los precios internacionales y locales. Gandolfi explicó que “hoy los precios que tenemos de hacienda están a nivel récord histórico”, lo que incentiva la permanencia y expansión de los productores en la actividad.

Sin embargo, el panorama no es uniforme. En la agricultura, especialmente en cultivos de invierno como trigo y cebada, surgen dificultades vinculadas al aumento de costos. El impacto del precio del nitrógeno y los combustibles genera incertidumbre. En este contexto, advirtió: “estamos necesitando cosechar 60 quintales de trigo en campo alquilado como para poder dejar la cuenta en cero”, lo que pone en riesgo la rentabilidad.

A pesar de estas tensiones, el dirigente sostuvo que el sector apuesta a mejorar la eficiencia como estrategia central. Esta visión se apoya en la apertura de mercados y la posibilidad de incrementar las exportaciones.

Finalmente, Gandolfi destacó que el crecimiento del agro tiene un efecto multiplicador en toda la economía: “va a generar una reactivación económica a nivel país”, consolidando al sector como uno de los motores clave para el desarrollo argentino.