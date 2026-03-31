Patricio de la Barra advirtió sobre la situación de Jair Bolsonaro: "Plantearon una amnistía amplia"

En diálogo con Canal E, el periodista Patricio de la Barra analizó el complejo escenario político en Brasil, marcado por la situación judicial de Jair Bolsonaro, la interna del oficialismo y el inicio del proceso electoral.

El especialista advirtió que el país atraviesa un momento de alta tensión institucional, con decisiones judiciales, candidaturas anticipadas y disputas que podrían impactar en el rumbo electoral.

Bolsonaro, prisión domiciliaria y restricciones

De la Barra explicó que el expresidente Jair Bolsonaro continúa bajo un régimen de prisión domiciliaria con fuertes limitaciones. “La policía está dentro y fuera de su residencia”, detalló, al tiempo que señaló que las visitas también están restringidas.

En ese marco, destacó un dato clave: “Solo Flavio Bolsonaro puede acceder en cualquier momento, pero como abogado y no como hijo”.

El factor amnistía que sacude la campaña

Uno de los puntos más sensibles del escenario político es la propuesta de amnistía impulsada por el gobernador Ronaldo Caiado. “Planteó una amnistía amplia, general e irrestricta, incluso para Bolsonaro”, explicó el analista.

Esta iniciativa genera tensión directa con el Supremo Tribunal Federal y abre un debate institucional sobre los límites entre los poderes del Estado.

Disputas en la Corte y escándalos políticos

El especialista también señaló conflictos internos dentro del máximo tribunal brasileño. “Hay un entrevero dentro de la Corte”, sostuvo, en referencia a las divisiones sobre investigaciones vinculadas al Banco Master y otros casos.

Además, advirtió que existen intentos de frenar investigaciones durante el período electoral: “Quieren poner paños calientes para que no interfiera en las elecciones”.

Impacto en Lula y caída de imagen

Según explicó De la Barra, estos conflictos también afectan al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “El índice de rechazo llega en algunos lugares al 61%”, indicó.

Este deterioro abre dudas dentro del oficialismo sobre la conveniencia de su candidatura a la reelección, aunque Lula mantiene su decisión de competir.

Un escenario electoral abierto

El periodista señaló que el panorama electoral se encuentra cada vez más competitivo. “Hoy hay un empate técnico entre Lula y Bolsonaro”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que en una eventual segunda vuelta el escenario podría inclinarse: “Bolsonaro tendría una ventaja de aproximadamente siete puntos”.

Brasil, ante un proceso electoral clave

De cara a las elecciones, el especialista remarcó que el escenario sigue abierto y con múltiples variables en juego.

“Esto recién está comenzando”, concluyó, al señalar que las tensiones políticas, judiciales y económicas seguirán marcando la campaña en Brasil.