Suba del petróleo a nivel global: cómo impacta en la inflación y los precios en Argentina

En diálogo con Canal E, el economista Tristán Rodríguez Loredo analizó el impacto de la suba del petróleo a nivel global y sus consecuencias en la economía argentina, con foco en la inflación, los costos productivos y el consumo.

El especialista definió el escenario actual como un evento inesperado: “Es una especie de cisne negro”, y advirtió que el shock energético ya comenzó a trasladarse a los precios internos.

El impacto del petróleo en la inflación

Rodríguez Loredo explicó que el aumento del crudo ya se refleja en la economía cotidiana. “En el último mes y medio la nafta subió casi un 20%”, señaló. Este incremento se da en un contexto donde el barril Brent pasó de valores cercanos a los 70 dólares a más de 100, lo que implica un salto cercano al 50% a nivel internacional.

En este sentido, advirtió que el impacto no es aislado: “Tiene su efecto claro a nivel global y a nivel local también, cambiando los precios relativos”.

Un traslado parcial pero con incertidumbre

El economista remarcó que en Argentina el traslado a precios todavía no fue total, a diferencia de otros países. “No se trasladó completamente como en Chile”, indicó. Sin embargo, sostuvo que existe preocupación por lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, en función de la evolución del conflicto internacional y el precio del crudo.

“Hay incertidumbre sobre si estos valores del petróleo son permanentes o transitorios”, explicó, al tiempo que mencionó escenarios incluso más extremos en las proyecciones globales.

Presión sobre los precios y nuevo piso inflacionario

Rodríguez Loredo alertó que el encarecimiento del petróleo se suma a otras subas previas, generando un nuevo piso inflacionario. “Es más fácil subir otros precios que bajarlos”, afirmó, y agregó que el impacto del combustible se derrama sobre toda la economía.

En esa línea, anticipó un cambio en la dinámica inflacionaria: “El nuevo piso puede pasar del 2% al 3% mensual”. Esto implicaría una inflación anual cercana al 40%, en un contexto donde los salarios y otros ingresos no acompañan al mismo ritmo.

El rol del consumo y el transporte

El especialista explicó que el impacto del aumento del combustible varía según el consumo de cada sector. “Depende de la canasta de cada uno, le va a impactar más o menos”, señaló, haciendo foco en el transporte y la logística como principales canales de transmisión.

Además, destacó que la elasticidad del consumo no es uniforme, especialmente en sectores como el transporte, donde la demanda es más rígida.

El efecto en el campo y la producción

Rodríguez Loredo también analizó el impacto sobre el sector agropecuario, donde el aumento de costos ya comienza a sentirse. “Hay que sumar el precio de los fertilizantes, que son petróleo intensivos”, explicó.

Si bien consideró que la liquidación de la cosecha actual no debería verse afectada, advirtió sobre el escenario futuro: “El año que viene puede haber menor rentabilidad”.

Tipo de cambio y expectativas

Por último, el economista puso el foco en la incertidumbre cambiaria y las señales del Gobierno. “El tipo de cambio parecía ser uno y ahora parece ser otro”, sostuvo, en referencia a los cambios en las expectativas del mercado.

Además, cuestionó declaraciones oficiales optimistas: “Son frases poco felices que después se recuerdan”, concluyó.