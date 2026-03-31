El mercado energético en vilo: “La producción y la oferta de petróleo a nivel mundial sigue manteniéndose firme”

El especialista del mercado petrolero, Luis Bolomo, dialogó con Canal E y analizó el impacto del conflicto entre Irán y Estados Unidos en el precio del crudo y explicó por qué la incertidumbre global presiona sobre los costos energéticos.

En medio de la tensión internacional, Luis Bolomo explicó que el comportamiento del precio del petróleo no responde únicamente a factores productivos. “La producción y la oferta de petróleo a nivel mundial sigue manteniéndose firme”, aseguró.

La influencia de Irán en la producción petrolera

Sin embargo, sostuvo que el problema central pasa por el conflicto en Medio Oriente: “La actitud que ha tomado Irán respecto al cierre virtual del Estrecho de Ormuz es lo que genera dos tipos de problemas”. Sobre la misma línea, detalló la magnitud del impacto: “El 30% de la producción mundial sale por el Estrecho de Ormuz”.

Bolomo puso el foco en el rol estratégico de Irán dentro del mercado energético global. Aunque aclaró: “Irán produce el 2,5 o el 3% de la producción mundial”. Esto evidencia que el problema no es tanto la producción propia del país, sino su posición geográfica y capacidad de influencia en rutas clave.

Cómo podría solucionarse la incertidumbre del crudo

Asimismo, planteó dos caminos posibles para destrabar el conflicto: “Este problema tiene dos posibilidades de solución”. La principal alternativa es diplomática: “Que lleguen algún tipo de acuerdo Estados Unidos con Irán”.

Sobre esto, el entrevistado explicó una diferencia clave en la dinámica internacional: “Israel no está participando directamente en la negociación con Irán”. En cambio, el vínculo con Estados Unidos tiene otro enfoque: “Está discutiendo si el sistema es un poco más democrático o no”.