Hugo Moyano hijo criticó la "apertura indiscriminada", y sostuvo que el Gobierno debería evaluar sector por sector

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Hugo Moyano (h) criticó la “apertura indiscriminada” de la economía y advirtió que el Gobierno “abre todas las actividades sin importar cuál es el impacto y las consecuencias”. En ese sentido, reclamó una estrategia diferenciada y sostuvo que “la apertura, si se hace, y el proteccionismo también, tienen que ser de forma inteligente”, al tiempo que remarcó que “no se puede afirmar de manera absoluta toda la apertura ni tampoco toda la protección”, sino que es necesario evaluar “qué es lo que le conviene o no al país” en cada sector.

Hugo Moyano es abogado laboralista, docente de la Universidad de Buenos Aires y político. Actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, representando a la coalición Fuerza Patria, y es hijo del histórico dirigente sindical Hugo Moyano. Antes de su llegada al Congreso, se desempeñó como abogado de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

Me gustaría hablar primero de las recientes decisiones de la Justicia frenando parte de la reforma laboral. ¿Cómo crees que va a prosperar en la Justicia y cuánto de esto va a terminar siendo confirmado por la Corte, y qué va a quedar de esa ley de reforma laboral finalmente vigente y qué no?

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Creo que de los distintos fallos que se fueron dando, todos a través de medidas cautelares, el más importante es el que se dio en el día de ayer: una cautelar en que la parte actora es la CGT, la Confederación General del Trabajo, y que tiene un valor trascendental porque afecta al colectivo de trabajadores. Justamente la CGT tiene la representación, y lo ha confirmado la Corte, lo han confirmado distintos fallos, inclusive contra el DNU que este gobierno en su inicio de gestión también emitió. Hubo un freno que lo dio la CGT y se le reconoció esa representación.

Ayer se ratificó precisamente esa legitimación, esa capacidad para representar a todo el colectivo de trabajadores de las distintas actividades, y por eso es tan importante: porque se frena una parte muy importante, más de 82 artículos. Pero, más allá de la cantidad, creo que tiene que ver con que es el corazón de la reforma, que perjudica, que quita derechos y flexibiliza tanto lo que son las relaciones individuales como las relaciones colectivas. Esto le pone un parate, le pone un freno, y es una vez más la Confederación General del Trabajo y la Justicia Nacional del Trabajo las que le ponen este límite a este avance del gobierno nacional, justamente por la inconstitucionalidad que afectan estos artículos.

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¿Por qué no contás cuáles serían aquellas cosas que quedarían impedidas de funcionar por la Justicia y cuáles otras vos considerás que perdurarían?

Creo que básicamente es el corazón, como te decía, lo que tiene que ver con lo individual. Por ejemplo, la ley había derogado principios que son trascendentes para la interpretación del derecho del trabajo y que hacen a la protección, al derecho protectorio, como el in dubio pro operario, como el principio de justicia social, como la afectación al principio de irrenunciabilidad; como, por ejemplo, la rebaja de la base de cálculo de las indemnizaciones, unificando criterios, pero siempre en la interpretación que perjudica al trabajador.

Este invento que hizo la reforma de los salarios dinámicos, para que el empleador le pueda pagar premios por el supuesto mérito, pero sin atar a ninguna pauta y que, con el tiempo, se los pueda retirar cuando quiera a los trabajadores. Lo que fue tan conocido durante la discusión de la reforma, que es el banco de horas.

Un derecho que fue el primero reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y que afecta a la jornada, y no solamente la jornada, sino que afecta la asimetría que existe en la relación de trabajo y que este gobierno le quiere dar un carácter de igualdad, tratando de hacer que negocie una jornada de trabajo un empleador con un trabajador de manera individual.

Esto es totalmente inconstitucional, como también tratar de fraccionar las vacaciones. Y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el aspecto colectivo. La negociación colectiva, que es un poco el corazón del modelo sindical argentino; el derecho de huelga, tratando de que todo sea un servicio esencial para garantizar servicios mínimos que prácticamente hacen desaparecer este derecho.

Si vos decís que el 75% de los trabajadores en una medida sindical tienen que trabajar, o el 50% según el caso, prácticamente estás dejando sin efecto este derecho fundamental, que no solamente es considerado en nuestro país, sino en el mundo. Y la negociación colectiva la pretendían atomizar. Esto ha sido suspendido ahora por esta medida cautelar, y hacer que las negociaciones por empresa o por región prevalezcan sobre las negociaciones por actividad, aunque fueran a la baja; o sea, aunque sean in peius, perjudicando al trabajador. Esto claramente atomiza la negociación colectiva con las características que tiene en nuestro país.

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¿Vos crees que esto llega a la Corte Suprema y que tarda uno o dos años?

Sí, seguramente. El gobierno ya sacó un comunicado diciendo que va a agotar todas las instancias, pero creo que son tan graves los derechos constitucionales que están siendo afectados: primero, el principio de progresividad. Los tratados internacionales dicen que las sociedades avanzan y que, cuando hay modificaciones, tienen que ser para alcanzar los derechos garantizados en estos instrumentos que tienen jerarquía constitucional. Después, inconstitucionalidades particulares que existen: el principio protectorio, artículo 14 bis de la Constitución. Todas las normas, la gran mayoría, afecta la protección, que es la esencia del derecho del trabajo, la tutela judicial efectiva.

¿Qué hace la reforma, por ejemplo? Y creo que es teniendo en vista esto que decís vos, cómo se va a dar la pelea judicial: le sustrae la competencia, en razón de la materia, a la Justicia Nacional del Trabajo. Hay un ataque no solamente a los derechos de los trabajadores, a los derechos de la organización, sino también a la Justicia Nacional del Trabajo, que es la garante de que se cumpla con la Constitución y con derechos que costó tanto tiempo conseguir.

Se le sustrae esa competencia y la mandan al contencioso administrativo. Lo primero que tuvo que hacer el juez, Raúl Ojeda, cuando se dictó esta cautelar, es expedirse acerca de la propia competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Seguramente esa va a ser una discusión, yendo a tu pregunta. Creo que la competencia es claramente del fuero del trabajo, porque es el órgano jurisdiccional especializado en la materia; o sea, no lo pueden definir los sujetos que intervienen, sino quién está realmente consustancial con los principios que hacen al derecho del trabajo.

Entonces, esa va a ser una primera discusión y, lógicamente, como adelantás, después seguramente va a apelar el Estado y esto finalizará en la Corte Suprema. El DNU, dicho sea de paso, que también modificó, todavía está en la Corte; está en la Corte y no se resolvió.

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Me gustaría una reflexión tuya sobre el proceso de desindicalización que se vive en Occidente, que va más allá de nuestra situación en la Argentina. Cuando ves el propio Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué reflexión hacés? ¿Cómo sentís que está cambiando el trabajo? ¿Cuál es tu propia mirada, además siendo de la generación que no vivió esa época de gloria?

Primero, Occidente no es homogéneo. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo. Las realidades son muy distintas en la región. Nuestro país, en particular, más allá de que este proceso que vos decís naturalmente también afecta a la Argentina, se caracteriza por tener un modelo sindical que es reconocido en el mundo. No es una opinión personal, sino de haber visto en el ámbito internacional cómo se lo considera a Argentina, porque tiene justamente la personería gremial que le da la posibilidad a los sindicatos de negociar por grandes actividades, en general de carácter nacional, que es justamente lo que la reforma laboral intenta horadar de alguna manera.

Estados Unidos nunca se caracterizó por tener una gran sindicalización. La tasa de sindicalización siempre fue baja, salvo en algunas actividades, los camioneros, el caso de los Teamsters, por ejemplo, es más importante incluso que el presidente de los Estados Unidos en algunos momentos. Pero hay distintos modelos sindicales. Por ejemplo, Chile negocia por empresa, que es a lo que nos quieren llevar con esta reforma laboral.

Creo que sí ha habido aspectos que, desde el punto de vista objetivo y subjetivo, han afectado la representatividad. En general, la representatividad está afectada. No hay ninguna organización de carácter colectivo o ámbito, como por ejemplo la política, que no haya sufrido esta consecuencia de la crisis de representatividad.

Creo que en la CGT, más allá de las críticas que se pueden hacer, las autocríticas o cuestionamientos, se ha tenido una visión importante para el momento que se está atravesando. Como primer paso, se logró la unidad. Después se marcó una estrategia, pero se logró una unidad a pesar de las grandes diferencias que pueden existir, teniendo en cuenta que hay valores superiores que la etapa histórica exige.

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Después, con respecto a la afectación del mundo del trabajo, es una cuestión objetiva, pero que creo que no tiene que ver tanto con la normativa laboral como sí con el modelo de país que tiene una determinada nación. Justamente estos han sido argumentos que se han enarbolado en defensa de la reforma laboral: que hay que cambiar cuestiones que son rígidas para generar empleo, para modificar este estancamiento que se viene produciendo desde hace años y generar empleo genuino.

Todas falacias que la evidencia empírica demuestra que no tienen relación con la flexibilidad o rigidez de la norma laboral, sino con el modelo de país. Lo que ha ocurrido en la práctica es que se han destruido empleos, a pesar de que sí hubo una reforma laboral. La ley bases de este gobierno instaló una reforma laboral también con la promesa de modernización, de generar empleo, y los resultados fueron realmente los inversos.

Se han generado empleos, según índices que ponemos en duda, del gobierno, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, del SIPA, pero han sido todos en la informalidad y en el cuentapropismo. Se han destruido más de 22.000 empresas y más de 300.000 puestos de trabajo genuino. Eso, volviendo al origen de la pregunta, afecta también la representatividad de los gremios.

¿Puedo interpretar que países desarrollados de Occidente no tienen el problema que tenemos nosotros de trabajo no registrado, con un porcentaje casi tan alto como el registrado, y que ese trabajo no registrado representa, no sé si llamarlo un proceso de desindicalización o de pérdida de representación? La mitad de la fuerza laboral no está representada por la CGT. ¿Qué se habría que hacer para que pudiera estar representada?

Estos son los dos orígenes de la cuestión. La crisis de representatividad en general sí requiere un análisis profundo, pero creo que el meollo de la cuestión es lo primero que te decía: el modelo de país al que apuntamos. Si se sigue por este camino, evidentemente esa representación formal, porque está la representación real y la formal, va a ser cada vez menor.

Si apuntamos a un país que abre indiscriminadamente las importaciones, donde se destruyen empresas y trabajos todos los días, y cuya única apuesta es la primarización, la energía, la minería, el agro, que sí generan divisas, pero está absolutamente probado que no generan cientos de miles de puestos de trabajo, evidentemente va a decrecer en términos objetivos esa representación.

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Después, las autocríticas que haya que formular desde otro aspecto, no sé si me corresponden a mí, pero hay que modernizar muchas cuestiones: desde lo comunicacional, por ejemplo, desde adoptar las nuevas formas de trabajo que existen. El tema de las aplicaciones, de los trabajadores de plataformas digitales, es algo que se está discutiendo a nivel internacional. La Organización Internacional del Trabajo el año pasado ya planteó la discusión de un convenio y una recomendación para estos trabajadores.

No es algo que se esté dando solamente en nuestro país; solo que en nuestro país lo que se hizo es mirar para el costado y decir directamente que no hay relación de dependencia en ninguna situación. No les damos protección, ni siquiera considerándolos independientes, porque podés tener la discusión: si son independientes o están en relación de dependencia, pero darles alguna protección.

Lo que se hizo con la reforma es directamente desconocerlos como tales. Bueno, estos creo que son todos desafíos que tiene que adoptar el sindicalismo. Creo también que hay algunos ataques que son injustos, como por ejemplo plantear que la obstaculización a esos avances o a esa actualización viene por parte de que las leyes son antiguas o que los caminos son antiguos, cuando realmente los caminos colectivos de trabajo son la forma más dinámica de actualizarse y adaptarse a esos cambios y al impacto de la tecnología en el mundo del trabajo.

Escuché el otro día a un empresario que decía que no teníamos que luchar por mantener empleo en industrias que, para ser competitivos, requieren salarios tan bajos como para competir con China; y que, por el contrario, deberíamos orientarnos, en línea con el gobierno, a aquellas tareas donde el valor agregado es grande, como la minería o la energía, donde los salarios son buenos. O sea, que hay otras actividades que, para ser competitivas, habría que tener salarios lo suficientemente bajos como los salarios chinos, por lo menos por hora, con jornadas más largas. ¿Cuál es tu propia reflexión de cómo resolver el tema macroeconómico para generar empleo y empleo de calidad? ¿Hasta qué punto hay actividades en las que sí tenemos que competir y otras que no, o considerás que tenemos que competir en todas?

Eso que mencionás del empresario lo dijo también, de alguna manera, Caputo, cuando dijo que compraba siempre ropa afuera, y también lo dijo Adorni cuando se animaba a hablar de algunos temas que no estuvieran relacionados con los últimos actos que conocemos de su parte. Creo que la apertura, si se hace, y el proteccionismo, también, tienen que ser de forma inteligente.

Lo que sí creo es que el mundo está demostrando, incluso con Estados Unidos, que en general las economías están siendo protegidas por los gobiernos. Incluso los que le exigen apertura a otros, como Donald Trump, han puesto altos aranceles a muchos productos. Quizás no se pueda competir en todas las actividades, y de eso se trata la política: el arte de ver qué es lo que le conviene o no al país.

Evidentemente, lo que nos está perjudicando, y de manera mucho más acelerada que en otros momentos de la historia, como los 90, es la apertura cuando es indiscriminada; es decir, cuando se abren todas las actividades sin importar el impacto y las consecuencias. Bien lo decíamos recién: esto es una opción de país. ¿Querés generar solamente divisas? ¿Es lo único que te interesa?

Yo creo que no es incompatible tampoco el desarrollo en la industria minera, en la petrolera, en el agro, con desarrollar la industria. Quizás no tengamos la capacidad tecnológica, pero eso también tiene que ser una visión a largo plazo. En este momento no lo podemos hacer, pero la inversión en ciencia y tecnología también es importante. Acá el gobierno aparentemente no está apuntando a ese objetivo y también está desmantelando la universidad pública, la ciencia, la tecnología, el INTI, el INTA. Por eso no creo que se pueda afirmar de manera absoluta ni toda la apertura ni toda la protección.

Ayer se conoció que, entre los pliegos de nuevos jueces propuestos para el Senado, estaba, por ejemplo, el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que tiene muchos años en la Justicia. ¿Hasta qué punto te parece que es nepotismo y hasta qué punto es lógica vocación de quien vio a su padre ejercer una actividad y decide seguirla?

Si prueba que está a la altura de las circunstancias y tiene la idoneidad desde todo punto de vista que le reclama la Constitución Nacional, tiene derecho. Está en igualdad de situación que cualquier otro ciudadano de nuestro país. Si el ejemplo lo querías llevar al caso Moyano, en mi caso, yo soy abogado, ejerzo la actividad como abogado laboralista, estoy relacionado con los sindicatos. Es una realidad y lo agradezco como una oportunidad, y trato de estar a la altura de las circunstancias, de lo que implican mis convicciones.

Esto lo he mamado desde chico, no solamente desde el lado paterno, sino también materno. Siendo peronista, ejercer la actividad como profesional, abogado laboralista, me parece una forma importante de hacer coincidir el trabajo con las convicciones. Por eso me parece que, si uno demuestra que está a la altura y le pone esfuerzo a lo que hace, está bien. Lógicamente las críticas van a estar.

LT