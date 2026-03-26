Un informe del Congreso señaló que la "vulnerabilidad familiar es preocupante" por la situación económica

Los diputados del bloque Unión por la Patria, a través del espacio Primero la Patria, lanzaron el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso, una herramienta estadística diseñada para monitorear mensualmente cómo la crisis económica afecta a los hogares argentinos. Este índice fue impulsado por Nicolás Trotta, José Glinski, Cristian Andino, Jorge Chica, Guillermo Snopek y Santiago Roberto, y busca ofrecer una radiografía más precisa de la situación social que la inflación oficial por sí sola no refleja.

La iniciativa de los legisladores analiza cinco variables críticas que impactan directamente en la vida cotidiana de las familias: morosidad, empleo, mortalidad empresarial, salario real y dinámica de las empresas empleadoras.

Dicho informe, basado en datos consolidados de diciembre de 2025, arrojó un valor de 4,9 puntos, ubicando a la Argentina en una “zona de vulnerabilidad” preocupante.

Los indicadores principales reflejan:

Morosidad récord: alcanzó el 9,3%, la cifra más alta en 16 años, y acumula 14 meses consecutivos en aumento, según datos del Banco Central de la República Argentina y de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Destrucción del empleo: se perdieron 12.399 puestos de trabajo formales privados solo en diciembre de 2025; desde noviembre de 2023, la caída acumulada supera los 200.000 empleos.

Mortalidad empresarial: 670 empresas cerraron en un mes, sumando más de 22.600 cierres desde el inicio de la gestión actual, según registros de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs.

Poder adquisitivo: el salario real cayó 7,1 puntos respecto a diciembre de 2023, reflejando la pérdida de capacidad de compra de los trabajadores frente a la inflación acumulada.

Voces de los legisladores

Los diputados destacaron la importancia de mostrar la situación real de los hogares frente a los discursos oficiales. Nicolás Trotta afirmó que “mientras el Gobierno insiste con un relato de recuperación, en los hogares la situación se vuelve cada vez más difícil. Viene a mostrar con datos lo que millones de argentinos ya sienten”.

Asímismo, José Glinski advirtió que “la morosidad récord refleja que cada vez más hogares se endeudan para cubrir gastos básicos. Ya no se trata de consumo, se trata de supervivencia”. Guillermo Snopek señaló que la caída del salario real “explica gran parte de la crisis”.

Del mismo modo, Jorge Chica y Cristian Andino pusieron el foco en la ruptura del tejido productivo y la debilidad del mercado laboral ante el cierre sistemático de empresas.

Cómo se construye el índice

El Índice de Vulnerabilidad Familiar combina información pública y privada, integrando cinco variables esenciales:

Morosidad de los hogares (capacidad de pago de servicios y créditos). Inflación real, calculada a partir de la canasta básica de consumo. Empleo asalariado formal privado. Dinámica de empresas empleadoras. Salario real.

Los hogares toman deuda porque no llegan al día 20

Santiago Roberto aseguró que el índice se publicará de manera mensual y sostenida, con el objetivo de “aportar información seria para construir alternativas que permitan revertir esta situación”.

MV / EM