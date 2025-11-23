Huguito Moyano: el heredero y el arquitecto que llega a Diputados

“Acá tienen a un diputado sindical”. Esta es la frase que utiliza como carta de presentación en cada cónclave gremial Hugo Moyano, alias Huguito. El hijo del jefe de Camioneros no pierde tiempo y ya se prepara para asumir su banca en la Cámara baja como miembro de Fuerza Patria, bajo dos ejes: fortaleciendo relaciones gremiales, su ámbito natural, y estudiando con detalle todo lo que circula en relación a la reforma laboral que prepara el Gobierno.

Según pudo reconstruir PERFIL, el abogado laboralista de 41 años, apoderado legal del gremio que lidera su padre, no piensa pasar desapercibido por el Congreso y pretende ocupar dos comisiones parlamentarias para representar “los intereses de los trabajadores”. Así lo expresó el martes pasado cuando se hizo presente en la reunión del consejo directivo de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), una organización que agrupa a los principales sindicatos del sector a excepción de la Unión Tranviaria Automotor (UTA).. El secretario general es Juan Carlos Schmid, ex triunviro de la CGT, y Huguito ocupa la estratégica secretaría de Relaciones Institucionales de la organización.

En el último encuentro, se debatieron las consecuencias de la “modernización laboral” que estudia el oficialismo y los actores coincidieron en que todo el gremialismo debe estar unido contra la iniciativa, bajo una estrategia judicial en común. En ese marco, el letrado coincidió con el diagnóstico. Y adelantó que quiere estar en la Comisión de Legislación del Trabajo a partir del 10 de diciembre, cuando comience su mandato como diputado.

Además, comentó que ya reclamó en el peronismo un lugar en la Comisión de Transporte, una intención que cayó muy bien en la CATT. El núcleo sindical que integra hoy está preocupado por la posibilidad de que el proyecto violeta contemple una ampliación de los servicios esenciales, en un 75%, y trascendentales, en un 50%, con particular impacto en el transporte. En la práctica, implicaría una restricción del derecho a huelga. Ese punto figura en los últimos borradores que circularon.

En torno a la reforma laboral, Moyano, quien siempre cultivó el bajo perfil y no le gusta la exposición pública, sabe que será negativa para los intereses de los trabajadores y gremios. Pero no quiere expresarse ni quiere dar una opinión contundente todavía porque el texto definitivo sigue en elaboración y solo hay partes y trascendidos que se filtraron desde el Consejo de Mayo.

Eso sí: aquellos que lo conocen saben que una vez que aparezca el contenido de las modificaciones a la legislación laboral y sindical de La Libertad Avanza, el legislador electo trabajará “a sol y sombra” en una estrategia judicial que impida que se plasmen los cambios. Lógicamente, además activará contactos en pos del rechazo en el ámbito parlamentario.

Los vínculos que dispone el joven Moyano son amplios y datan de años y sólidez, sobre todo en la CGT. No solo cosecha elogios en el moyanismo por ser el hijo de Hugo, sino también de otras tribus, como la que integran los “independientes”, el ala que comanda Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN). Son caciques que valoran su capacidad de trabajo como abogado de distintos gremios, como Aeronavegantes y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), entre otros.

De hecho, cuando Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, le pidió a los representantes de la calle Azopardo que propongan un nombre para la lista de candidatos a diputados por el distrito, todas las miradas se posaron en Huguito, quien aceptó de inmediato.

Lógicamente que dentro de la interna que atraviesa al Justicialismo entre el mandatario y Cristina Kirchner, el hijo de Hugo se inclina por el economista. Además de criticar a la gestión Javier Milei, en las redes sociales de Moyano se destaca un posteo del 8 de septiembre, el día posterior a la elección bonaerense. En esa jornada, subió una foto con Kicillof y Verónica Magario acompañada de palabras que celebran el triunfo electoral, subrayan la decisión del gobernador de desdoblar la elección local de la nacional, tras la disputa con el kirchnerismo, y habla de las actividades proselitistas. “Se ratifica la capacidad de conducción de Axel”, elogió, y dijo que el mandatario “realizó un gran esfuerzo para alcanzar la unidad” como también resaltó que “se puso la campaña al hombro”. Toda una definición de principios.