Dos facciones de Camioneros se enfrentaron a los golpes en un torneo de fútbol

Dos facciones de trabajadores afiliados al sindicato de Camioneros se enfrentaron a los golpes durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlo por la supuesta malversación de 10 millones de dólares. La escena culminó con patadas en la cabeza, trompadas y una tangana que se extendió por varios minutos.

La situación se agravó tras la salida de referentes al histórico líder y la aparición de mensajes que respaldan a Pablo Moyano y a Marcelo Aparicio, según informó TN. Sin embargo, la situación va más a fondo: los motivos se atribuyen a la interna y diferencias entre Hugo Moyano, histórico secretario general de Camioneros, y su propio hijo Pablo, que permanece fuera del gremio, pero con fuerte influencia dentro del grupo.

El torneo donde se produjo la pelea está bajo la organización de Jerónimo Moyano, otro de los hijos de Hugo, que continúa alineado con su padre. Uno de los grupos que participó de la batalla campal respondería a él, mientras que el otro estaría vinculado al sector de “Feúcho” Aparicio y Pablo Moyano. Además, los involucrados serían integrantes de las barras bravas de Argentino de Merlo y del sector oeste de Los Borrachos del Tablón, la hinchada de River.

Los últimos movimientos de Hugo extendieron las tensiones, cuando semanas atrás fueron echados del sindicato Claudio Balazic y Paulo Villegas, apuntados por una estafa al hotel que administra Camioneros en Mar del Plata. Ambos dirigentes eran cercanos a Aparicio, que respondía directamente al hijo mayor de los Moyano.

Pablo actualmente se encuentra alejado de la conducción sindical y preside el club Deportivo Camioneros. Las hipótesis que circulan dentro del gremio sospechan que las expulsiones responden a una estrategia de Hugo para neutralizar posibles maniobras internas en favor de su hijo mayor.

El detonante del conflicto sería el atraso en los pagos de salarios a los empleados del sindicato y de la obra social, por lo que los denunciantes sostienen que hay demoras en la asistencia sanitaria y carencia de cobertura en algunas prestaciones.

Por otro lado, la causa que investiga un presunto fraude de USD 10 millones en el hotel 15 de diciembre actúa como un factor que agudiza la interna. En los últimos días, aparecieron panfletos arrojados desde una moto frente a la sede del sindicato, con un mensaje directo: “Marcelo Aparicio, dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”.

La presentación judicial, realizada en Mar del Plata por Héctor “Yoyo” Maldonado secretario de Prensa, Cultura y Turismo y uno de los hombres de mayor confianza de Moyano encendió las alarmas en la conducción del gremio. La causa, instruida por la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal David Bruna, se centra en la presunta existencia de sobreprecios en la adquisición de alimentos y servicios para el hotel sindical.

El sindicato informó que el administrador del hotel fue expulsado y denunciado, aunque su defensa asegura que no tenía poder de decisión y que las maniobras habrían sido ordenadas desde la sede central en Buenos Aires. La Justicia analiza cheques firmados por directivos desplazados, lo que complica aún más la causa.

