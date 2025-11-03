El sector pyme cuestiona la modernización laboral: “No sirve una reforma si no se crea empleo”, dijo Daniel Rosato

El sector pyme alertó que la reforma laboral que pretende impulsar el presidente Javier Milei y uno de sus mayores referentes, Daniel Rosato aseguró que deberá ir acompañada por otras leyes que aseguren la reactivación de la economía, la recuperación de las pymes manufactureras y la revalorización del poder adquisitivo de la sociedad para que el consumo vuelva a ser dinámico y se puedan crear puestos de trabajo.

En declaraciones recientes, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aseguró en un comunicado oficial que “un debate profundo y amplio para sancionar una modernización laboral es necesario para mejorar las condiciones de competitividad”.

“La reforma laboral es muy importante, pero debemos activar la industria para que la reforma tenga lógica”, aseguró el empresario. Además, destacó en la misiva que el proyecto del Régimen de Incentivo a las inversiones para Pymes Industriales (RIPI) debe tratarse en forma paralela como una condición fundamental para la generación de empleo y sustentabilidad de la economía real”.

Según el presidente de IPA, resulta fundamental “generar condiciones para la competitividad de las Pymes”, pero también aclaró que “los constantes aumentos de los costos ponen a las fábricas cada vez más lejos de venderle al mundo y de competir”.

“De mantenerse esta situación, habrá que pensar en medidas para frenar las cataratas de conflictos laborales por despidos, más que en contratar”, resaltó el empresario industrial.

En el comunicado, el organismo destacó que el Estado debe trabajar junto al Congreso para definir rápidamente cómo recuperar la economía real a través del trabajo y la producción. Al mismo tiempo, destacó el diálogo y el consenso como bases para la transformación productiva en la Argentina.

El cuestionamiento a la reforma laboral

Daniel Rosato informó a Perfil que desde Industriales Pymes Argentinos consideran que “la modernización laboral tiene que estar acompañada al mismo tiempo con una ley que incentive y motive la producción nacional”

Para que esto pueda ser llevado adelante, el empresario industrial consideró que es posible “partiendo de una baja de costos y la competitividad”. Mientras que, en el caso contrario, esta reforma laboral puede jugar en contra.

Se mostró tajante al mencionar que una medida que genere competitividad para el sector pymes industrial sin ninguna duda va a favorecer con esta reforma laboral una mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo y va a ayudar a salir del estancamiento de la recesión que hoy viene atravesando la Argentina en muchos sectores de la industria.

Finalmente, para Rosato “es importante que se discuta junto con la reforma laboral también es muy importante un proyecto de ley que signifique mejorar los costos para favorecer la industrialización y la generación de empleo en la Argentina”.

Recuperación parcial en la economía para el cierre del año

En el comunicado del Observatorio IPA se mencionó que la economía muestra “signos de enfriamiento, con rubros como la industria, el comercio y la agroindustria que siguen en retroceso, el consumo se estanca y el empleo formal cae” y con el dato adicional de que “en agosto de 2025, el consumo formal en Argentina se mantuvo estancado”.

Dentro del informe se destacó que “la economía encara un cierre de año con recuperación parcial, sesgo contractivo y sectores estratégicos al borde de la recesión”. Allí también se destacó que, si bien la inflación “muestra cierta estabilidad, los precios continúan erosionando el poder adquisitivo en un contexto de economía desacelerada y bajo dinamismo del consumo”.

Consumo en supermercados en agosto 2025

En este apartado, el Observatorio IPA enfatizó que las ventas en supermercados crecieron apenas 0,3% interanual y cayeron 0,3% respecto a julio, mientras que el canal mayorista completó 25 meses consecutivos de caída. “El acumulado del año aún se ubica 8% por debajo de los niveles previos a la crisis de 2024, y la confianza del sector sigue en niveles mínimos: solo 22% de los gerentes espera mejoras en el trimestre octubre-diciembre. La debilidad del consumo continúa limitando la recuperación económica”, alertó en el comunicado.

“En agosto de 2025, la industria manufacturera argentina entró en recesión técnica. El Índice de Producción Industrial (IPI) registró una caída interanual del 4,4%, mientras que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 59,4%, lejos de niveles de normalidad. Los sectores con mayor incidencia en empleo y producción, como automotriz, metalmecánica y textil, mostraron retrocesos significativos, mientras que ramas menos representativas como muebles y aparatos eléctricos sostuvieron el único crecimiento”, mencionó el informe.

Por último, el informe del Observatorio IPA concluyó que “superadas las elecciones de octubre, la economía argentina mantiene un crecimiento débil y heterogéneo: los indicadores positivos responden más a un rebote estadístico que a una recuperación real, mientras las expectativas poselectorales moderan parcialmente la incertidumbre, aunque los sectores clave siguen en niveles críticos”.

