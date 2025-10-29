Elisabet Piacentini: “De nada sirve bajar impuestos nacionales si los municipios los suben”

En diálogo con Canal E, Elisabet Piacentini, contadora y tributarista especialista en pymes, explicó los desafíos que enfrenta el sector hacia fin de año y reclamó políticas de financiamiento y estabilidad fiscal para impulsar la competitividad.

Certeza económica y desafíos del fin de año

“Ahora con una certidumbre más, que se sabe que el modelo económico continúa, las empresas tienen una proyección más clara”, señaló Piacentini, quien destacó que esa previsibilidad “da cierta tranquilidad en un contexto donde el consumo está deprimido, pero las pymes ya saben cómo se moverá la inflación y el dólar hasta fin de año”.

La especialista consideró que “es clave la recuperación de las tasas de interés para que las pymes puedan acceder a créditos”, un instrumento que calificó como “absolutamente necesario para crecer”. En ese sentido, explicó que “este año fue muy difícil ubicar buenos créditos, pero confiamos en que habrá mejoras hacia los próximos meses”.

Con el último bimestre en marcha, Piacentini recordó que se aproxima la temporada más fuerte de ventas, impulsada por las fiestas. “Las pymes deben prepararse: mejorar su logística, innovar, fortalecer el marketing y la atención al cliente”, sostuvo, subrayando que muchas empresas aún tienen altos niveles de stock que necesitan colocar antes de fin de año.

Reformas impositivas y modernización del sector

Consultada sobre las expectativas frente a una eventual reforma tributaria, la experta afirmó: “Cualquier reforma va a ser beneficiosa con respecto a lo que tenemos, porque hoy existen más de 154 impuestos”. Sin embargo, advirtió que “de nada sirve bajar impuestos nacionales si los gobernadores o municipios aumentan los suyos”.

Para Piacentini, el desafío pasa por “una negociación amplia entre Nación, provincias y municipios”, de manera que las pymes puedan “ser más competitivas frente al exterior y dentro del mercado local”. Además, destacó los proyectos legislativos en marcha que buscan modernizar la regulación laboral, incluyendo la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas y flexibilizar contratos.

“Hace falta una verdadera ley de productividad pyme”, expresó, convencida de que una reforma de ese tipo “podría mejorar la generación de empleo y crear un círculo virtuoso de crecimiento y consumo”.

En cuanto al vínculo con el Gobierno, Piacentini valoró que “hemos mantenido una relación fluida; aunque ya no existe la Subsecretaría Pyme, hay asesores que nos escucharon mucho este año”. Recordó como ejemplo la rápida reacción ante los embargos masivos: “Logramos que se notificara antes de ejecutar embargos y se implementara un plan de pagos de AFIP con tasas reducidas”.

Sin embargo, advirtió que “se siguen perdiendo 8.000 empleos por mes”, por lo que reclamó que “ahora sí se dé prioridad a las pymes, con créditos accesibles y alivio fiscal”.

Finalmente, llamó a una profunda transformación interna: “Las pymes tienen que ser más eficientes, revisar costos, aplicar innovación, inteligencia artificial y bots. Si una pyme se dejó estar, no va a poder competir”.