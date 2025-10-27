Matías Franco: “El triunfo de Milei marca un momento bisagra para el mercado y las pymes”

El consultor pyme Matías Franco sostuvo en conversación con Canal E que el panorama económico argentino ingresó en una nueva etapa tras la confirmación del resultado electoral.

“Lo que estamos viviendo es un momento realmente bisagra para el mercado argentino”, afirmó.

Franco señaló que el resultado consolidó la victoria del presidente Javier Milei y generó un cambio profundo en las expectativas, no solo del mercado sino también de las empresas y las personas.

“Pasamos del escepticismo, del no saber qué va a pasar, a la vuelta de las expectativas. Volvieron las expectativas para el mercado, para las empresas y para las personas”, explicó. En cuanto al dólar, consideró que la estabilidad cambiaria actual es un buen síntoma tras años de incertidumbre.

“Veníamos de tener 40 tipos de dólares y hoy tenemos cuatro, con variaciones mínimas. Mientras se mantenga dentro de los parámetros previstos, vamos a estar bien”, afirmó.

“La confianza se empieza a recuperar”

Franco destacó que, junto con la mejora en las expectativas, se está produciendo una recuperación de la confianza entre los empresarios. “Como en cualquier relación, cuando se rompe la confianza, se rompe todo. Pero cuando se recupera, se puede recuperar todo también”, expresó.

A su juicio, el gobierno nacional ha demostrado coherencia en sus decisiones. “El presidente, guste o no, ha cumplido con lo que dijo. Eso genera previsibilidad, algo que las pymes valoran muchísimo”, señaló.

Según su experiencia, las principales preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas han cambiado. “Hoy la inflación ya no aparece como el problema número uno. El problema más grande es la falta de previsibilidad”, precisó.

“El mayor reclamo pyme es tener reglas claras de juego”

El especialista subrayó que las pymes necesitan previsibilidad y reglas claras para planificar a mediano y largo plazo. “El problema no es el número, sino no saber cuánto tiempo va a durar ese número”, explicó.

Franco destacó que la estabilidad, incluso con un dólar alto, puede ser beneficiosa si se mantiene en el tiempo. “Si el dólar queda en 1.500 por los próximos dos años, las empresas podrán ajustar, reorganizarse y tomar decisiones más inteligentes”, señaló.

En ese sentido, insistió en que la Argentina tiene una oportunidad de revertir su tendencia histórica. “Tenemos un escenario con altas probabilidades de que las cosas salgan mejor que peor. Hay que animarse a pensar en un país que puede mejorar”, sostuvo.

“Es momento de planificar para un escenario mejor”

Franco contó que, en las charlas con empresarios pyme, promueve una mirada más optimista ante la coyuntura actual. “Les digo: anímense a tener un escenario por si las cosas salen mejor. Estamos acostumbrados a la crisis, pero hoy hay chances de que el panorama mejore”, afirmó.

El consultor aseguró que las próximas reformas en materia tributaria y laboral pueden consolidar ese escenario positivo. “Viene una nueva etapa con más previsibilidad. Lo importante es pensar dónde invertir y cómo aprovechar las oportunidades que pueden surgir”, concluyó.