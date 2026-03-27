Crecimiento económico sin mejora del empleo: “No se generaron nuevos puestos, sino que además se destruyó el empleo neto”

La economista, Agostina Ambrosi, conversó con Canal E y se refirió a que en los últimos dos años, la economía argentina mostró señales de recuperación en términos de actividad, pero ese crecimiento no se tradujo en mejoras en el empleo.

“Nosotros, en el último informe de IDESA, lo que mostramos es esta paradoja que se da en términos de que, si bien en los últimos dos años hubo un crecimiento económico en términos del PBI, también vemos, por otro lado, un empeoramiento en los indicadores laborales”, explicó Agostina Ambrosi.

El crecimiento del PBI todavía no alcanza para salir de años de estancamiento

Según los datos relevados, el Producto Bruto Interno (PBI) acumuló crecimiento reciente: “El PBI acumula dos años de crecimiento, específicamente un 4,8% entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025”. Sin embargo, aclaró que esto aún es insuficiente: “No alcanza para salir de los años de estancamiento productivo que tenemos desde hace años”.

El principal problema aparece en el mercado laboral. Mientras la economía crece, el empleo no acompaña. “Tenemos un deterioro en el mercado laboral”, sostuvo Ambrosi, y detalló que, “la tasa de desempleo aumentó de un 6,4% en el último trimestre del 2024 a un 7,5% de la población activa en el último trimestre”.

Preocupación por la destrucción del empleo neto

Pero el dato más preocupante no es solo el aumento del desempleo, sino su causa: “Lo preocupante es que hubo una reducción del empleo total. En otras palabras, no se generaron nuevos puestos de trabajo, sino que además se destruyó el empleo neto”.

A esto se suma un deterioro en la calidad del empleo. “El deterioro se marca por la calidad del empleo que se está generando”, afirmó la entrevistada. En ese sentido, indicó que, “las grandes empresas con empleo privado registrado, muestran una caída de 190.000 trabajadores”.

En paralelo, crecen formas más precarias de inserción laboral: “Crece ampliamente el cuentapropismo, se mantiene en unos niveles elevados el cuentapropismo informal”.