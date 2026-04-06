Científicos confirmaron que el cometa 3I/ATLAS contiene combustible nuclear: podría ser un fragmento de un “antiguo sistema planetario”

Un equipo internacional de astrónomos sorprendió a la comunidad científica al anunciar que el cometa 3I/ATLAS presenta indicios de contener materiales asociados a procesos de alta energía, compatibles con lo que describen como “combustible nuclear natural”. Desde el equipo liderado por la doctora en Astronomía, Cyrielle Opitom, señalaron que “esto podría indicar que el objeto se formó en las cercanías de una estrella o en un sistema donde ocurrieron eventos catastróficos, como colisiones planetarias o explosiones estelares”.

El descubrimiento fue posible gracias a observaciones realizadas por el sistema ATLAS y posteriormente analizadas con espectroscopía avanzada. Según los científicos, las emisiones detectadas en la coma del cometa revelan la presencia de isótopos poco comunes que no suelen encontrarse en objetos típicos del Sistema Solar.

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Los científicos plantean que el cometa 3I/ATLAS podría tratarse de un fragmento expulsado de un sistema planetario antiguo tras un evento violento, conservando en su interior materiales que no suelen sobrevivir en cuerpos más pequeños. Esta hipótesis refuerza la idea de que los cometas interestelares pueden actuar como “cápsulas del tiempo”, transportando información sobre otras regiones de la galaxia.

Composición química del cometa 3I/ATLAS

Aunque los investigadores aclaran que no se trata de reacciones activas como las que ocurren en las estrellas, sí señalan que el cometa contiene materiales primordiales que, bajo condiciones extremas, podrían haber participado en procesos de este tipo.

La novedad ahora no está en su trayectoria, sino en su química. Dos estudios en fase de revisión, basados en espectros del telescopio espacial James Webb hallaron excesos de deuterio en el agua y el metano que rodea al visitante interestelar.

El enigma del combustible de fusión en un cometa

Uno de los aspectos más intrigantes del estudio es la detección de elementos que podrían actuar como base para procesos de fusión nuclear. Aunque los investigadores aclaran que no se trata de reacciones activas como las que ocurren en las estrellas, sí señalan que el cometa contiene materiales primordiales que, bajo condiciones extremas, podrían haber participado en procesos de este tipo.

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“Estamos viendo una composición química que sugiere un origen en entornos mucho más energéticos que los habituales para cometas”, explicó uno de los investigadores del equipo. “Esto podría indicar que el objeto se formó en las cercanías de una estrella o en un sistema donde ocurrieron eventos catastróficos, como colisiones planetarias o explosiones estelares”, agregó.

Cometa 3I/ATLAS

Deuterio y metano: las claves químicas que intrigan a los científicos

Entre los compuestos detectados se destacan el deuterio y el metano, dos sustancias fundamentales para entender la composición del cometa. El deuterio es una variante del hidrógeno que contiene un neutrón adicional en su núcleo, lo que lo hace más pesado y especialmente relevante en estudios sobre el origen del agua y los procesos de formación planetaria.



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El metano, por su parte, es un hidrocarburo simple que se encuentra en numerosos cuerpos del Sistema Solar y también en regiones interestelares. Su presencia en el cometa 3I/ATLAS, combinada con niveles inusuales de deuterio, sugiere que el cometa se formó en condiciones extremadamente frías y primitivas, posiblemente en los bordes de un sistema estelar lejano o en una nube molecular anterior a la formación de planetas.

PM / EM