El economista Carlos Melconian habló de la posibilidad de postularse como candidato a presidente en las próximas elecciones de 2027 y remarcó que "hay que saber qué hacer". En paralelo, apuntó contra Javier Milei y lo acusó de "contaminar y prostituir" al capitalismo occidental.

"La vocación siempre estuvo, pero hay que saber qué hacer. Honestamente, estamos pensando en eso", reveló durante una entrevista que concedió este martes 7 de abril al canal A24. A su vez, indicó que cuenta con un grupo de trabajo con el que se encuentra trabajando en un programa para impulsar su postulación.

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Melconian reconoció que la economía es un tema central en el país y cuestionó que "acá (en Argentina) cuánto hace que no se habla de otra cosa que no sea economía" y amplió: "O las cosas cotidianas como un evento policial, pero como que el fondo es si se arregla o no la economía".

"Me parece, y ahí es donde estamos, que el tema es cómo se puede armar lo que hicimos desde el IERAL, la Mediterránea y demás para la economía, para el resto de las cosas", analizó luego, respaldando su eventual candidatura en las elecciones presidenciales de 2027.

Desde su lugar, el ex presidente del Banco de la Nación Argentina añadió: "Soy consciente que primero hay que arreglar la economía, pero con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa. Y no me he vuelto demagogo ni populista ni alfonsinista, pero creo en eso".

"Hay veces que me gustaría llegar, pero tiene que ser como vos lo pensaste, no entregando banderas, porque después quedás con un problema en la cabeza de decir ‘y ahora para qué lo quiero a esto si no es como lo pensé", expresó luego, indicando que no le gustaría llegar a la presidencia a cualquier precio.

El economista, quien iba a ocupar el lugar de ministro de Economía si la actual legisladora Patricia Bullrich ganaba las elecciones presidenciales en las que triunfó Milei, también señaló que se encuentra "trabajando para tener un programa" que impulse su candidatura "junto a un grupo de personas que siempre acompaña y que se va a ir uniendo".

"Yo traté de no desarmar las cabezas de lo que fue el equipo económico, que no era de Patricia (Bullrich) sino que decíamos que había que ponerlo arriba de la mesa para el que gane y lo pidiera", concluyó con respecto al equipo que lo acompañaría en caso de una eventual candidatura.

Críticas a Javier Milei: "Exacerbó el capitalismo occidental"

De cara al futuro del país, Melconian también apuntó contra el presidente libertario, cuestionando su gestión de cara al capitalismo, y sostuvo que se imagina "el post mileísmo manteniendo ideas capitalistas occidentales de libre mercado, sin retroceder el rumbo".

"El problema es que el Presidente Milei exacerbó tanto al capitalismo occidental y fue tanto al extremo que lo contaminó y lo prostituyó", aseveró el economista, quien también dijo que había "muchísimas" diferencias entre lo que el mandatario prometió en campaña y lo que hizo una vez que llegó al gobierno.

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Para respaldar su postura, señaló: "Todas esas cosas que dice desde un atril respecto a la libertad de los mercados a mí me caen mal porque prostituye esas ideas yéndose al extremo. Por ejemplo las cuestiones vinculadas al desprecio al sector público, a soy un topo y lo voy a destruir, al Banco Nación hay que privatizarlo".

"Voy a ir por las tres cosas básicas que fueron geniales para ser Presidente: cierro el Banco Central, mato a la casta y la motosierra. Se lo voy a decir al Presidente, a la sociedad, a sus fans y a los trolls, y no lo digo para joder al Presidente, es lo que pienso. ¿De turro? ¿De político? ¿Porque estoy lanzado? No. Fueron cosas geniales", añadió luego y aclaró que no le molestaría sumarse a la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

AS/ff