Carlos Melconian le contestó a Caputo: “Nadie de buena fe pide devaluación”

Carlos Melconian cuestionó el rumbo económico, el estancamiento del programa y la polémica por los créditos del Banco Nación, dejando algunas definiciones sobre el caso al referirse a quienes criticaban al sector público pero recurrieron al BNA para financiarse: “Se tiraron en palomita”, afirmó, en una entrevista donde también apuntó contra la estrategia oficial, habló de la “berretada” del ministro de Economía y advirtió sobre un proceso sostenido de dolarización por parte de la gente en Argentina.

El economista participo en una entrevista en el canal de streaming de Infobae y puso el foco en lo que considera un freno en la marcha del programa económico y planteó la necesidad de redefinir el rumbo. Según expresó, “hay que salir del estancamiento en el que está el programa y decir bien, de buena fe, cómo sigue”, al tiempo que remarcó que hoy no hay claridad sobre la continuidad de las políticas clave.

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En ese sentido, sostuvo que el Gobierno debe recuperar credibilidad y previsibilidad. “Vos tenés que volver a dar horizonte. Vos tenés que volver a dar confianza. Vos tenés que volver a dar esperanza. Porque estás estancado”, afirmó, al describir un escenario en el que, incluso para el “hombre común”, resulta difícil entender “cómo sigue la película”.

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra quienes considera que piden una devaluación para mejorar la competitividad. “Me parece casi que le están tomando el pelo a la gente, no sé si lo hacen porque les pagan, por desconocimiento. A los que piden devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos”

Según Melconian, “nadie de buena fe pide devaluación”, aseguró, y calificó como “muy berreta para un ministro de Economía sacarse de encima el quilombo diciendo 'quieren que devalúe' ¿quién?”.

A su vez, explicó que la Argentina no opera bajo un régimen cambiario plenamente libre y flotante, y advirtió sobre los riesgos de utilizar el tipo de cambio como herramienta de ajuste. En esa línea, consideró que en procesos de transición económica como el actual, el dólar no puede transformarse en un mecanismo para “apretarte el cinturón donde no va más”.

Créditos del Banco Nación y dolarización: críticas y advertencias

En relación con la polémica por los créditos del Banco Nación, Melconian evitó pronunciarse sobre la legalidad de las operaciones, pero dejó una crítica política. “Los protocolos y los procedimientos están establecidos, así que alguien dirá si se hizo bien”, sostuvo, aunque marcó que “son montos grandes” y que llaman la atención por su magnitud.

Desde lo conceptual, cuestionó la coherencia del discurso oficial respecto al rol del Estado. “Si le tenés tanta bronca al sector público, andá a un banco privado a pedir esta guita”, lanzó, y vinculó el episodio con una contradicción entre la narrativa y la práctica del Gobierno.

El economista también advirtió que la economía enfrenta múltiples tensiones simultáneas y que la sociedad procesa esa complejidad en medio de decisiones cotidianas. En ese contexto, señaló que “nunca cesó” un proceso de dolarización por parte de la gente, ya sea para ahorro, consumo o turismo.

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“Cuanto más barato sea el dólar, más lo va a hacer”, explicó, al describir un comportamiento que, según su visión, refleja la falta de confianza estructural. Además, remarcó que revertir esa dinámica demandará tiempo: “Dejar de comprar dólares depende de un proceso largo que recupere la confianza”.

En paralelo, cuestionó el uso del “voto anti” como sostén político y advirtió que no alcanza para construir un programa económico consistente a futuro. “Eso sirve para ganar. Después un país no se construye con el voto anti”, afirmó, al tiempo que pidió una estrategia más integral.

Finalmente, Melconian planteó que el desafío central pasa por definir un programa claro y sostenible en el tiempo. “Vos tenés que tener un programa”, insistió, y advirtió que las inconsistencias en la ejecución erosionan la credibilidad: “En todos esos detalles se va tu crédito personal”, concluyó.

GZ