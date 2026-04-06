ATE llamó a sus miembros a pedir créditos en Banco Nación bajo las mismas condiciones que los funcionarios

En medio de las denuncias por presuntas líneas de crédito hipotecario preferenciales del Banco Nación para funcionarios y legisladores del Gobierno, Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), apuntó contra la administración libertaria y llamó a más de 1000 delegados y afiliados de todo el país a solicitar créditos bajo las mismas condiciones.

"AHORA!! ATE ORGANIZA A MÁS DE 1.000 DELEGADOS Y A LOS AFILIADOS PARA QUE SOLICITEN CRÉDITOS EN EL BANCO NACIÓN ESTA SEMANA EN TODO EL PAÍS!!", sostuvo el gremialista a través de su cuenta de X y aseveró: "No vinieron a destruir el Estado, VINIERON A SERVIRSE DE ÉL".

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En su descargo, el dirigente de ATE hizo foco en el escándalo del Banco Nación que cuenta con varios beneficiarios del gobierno nacional y agregó: "Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los MISMOS MONTOS, con las MISMAS TASAS de interés y los MISMOS PLAZOS de financiación".

"Esta semana vamos a reunir al Consejo Directivo Nacional y organizar a más de mil delegados y afiliados para que soliciten préstamos similares en las 709 SUCURSALES DEL BANCO NACIÓN EN EL PAÍS", anticipó con respecto al llamado a solicitar créditos a la espera de recibir las mismas condiciones que las figuras políticas libertarias.

En su ataque al Gobierno, Aguiar amplió: "Pensar que el Gobierno nos hizo creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y son los propios funcionarios y diputados de La Libertad Avanza los que ESTÁN DESESPERADOS POR HACER GUITA CON LOS APORTES DE TODOS LOS CONTRIBUYENTES".

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"La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de AUSTERIDAD con la toma de estos créditos multimillonarios? Deben existir explicaciones oficiales y debe iniciarse una inmediata investigación en la administración además de realizar las DENUNCIAS PENALES que correspondan", agregó el líder sindical.

Tras poner en duda la austeridad del Gobierno, Aguiar concluyó: "ESTAS PRÁCTICAS SON OBSCENAS y configuran una GRAVE IRREGULARIDAD. Además se dan en un contexto en el que EL ACCESO A LA VIVIENDA para la mayoría de los argentinos se convierte en un DRAMA y es imposible. Es evidente que estamos frente a numerosos ENRIQUECIMIENTOS ILÍCITOS".

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