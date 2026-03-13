El economista Carlos Melconián volvió a referirse al rumbo de la política económica y advirtió sobre la inflación en Argentina, al señalar que un nivel cercano al 2% mensual puede ser positivo al inicio de una gestión, pero no después de más de dos años.

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En una entrevista radial, el ex titular del Banco Nación planteó dudas sobre la estrategia desinflacionaria, el nivel de actividad y el programa integral del Gobierno, y sostuvo que la discusión actual sobre los índices mensuales no reemplaza el debate de fondo sobre el plan económico.

Un cuestionamiento al enfoque de la política antiinflacionaria

Melconián planteó que el debate actual se centra en la cifra mensual del índice de precios, pero consideró que el problema es más profundo. “Hay dos maneras de entrarle a este tema. Una es discutir si es 2,9%, 2,8% o 3,1%, y hay otra manera que hubiera sido la mejor filosofía, que es plantear el primer día cuál es la estrategia de política económica integral”, afirmó en Radio Rivadavia.

El expresidente del Banco Nación sostuvo que la inflación no puede analizarse de manera aislada del nivel de actividad. “La política económica integral es más que todo eso, pero los primos hermanos son inflación y nivel de actividad”, explicó Melconián, al advertir que el equilibrio entre ambas variables es clave para que un programa funcione.

El economista también cuestionó que el Gobierno no haya explicitado desde el comienzo el proceso necesario para corregir los precios relativos. “Era un tema a advertir por parte de la autoridad desde el primer día a la sociedad. La sociedad pidió bajar la inflación, no llevarla a cero coma algo”, señaló.

En ese marco, consideró que el actual nivel de inflación debería interpretarse de otra manera. “Podés descubrir a los dos años que 2,9% es mejor que cero porque está corrigiendo los precios relativos, pero eso debió haber sido el mensaje del primer día”, afirmó Melconián.

Inflación, actividad y credibilidad del programa económico

Durante la entrevista, el economista advirtió que el problema central pasa por la falta de claridad sobre el rumbo económico. “La pregunta de fondo no es cuánto dio la inflación este mes, la pregunta es cuál es el programa”, sostuvo, al remarcar que los inversores miran los 'fundamentals' antes que el dato mensual.

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También señaló que el proceso de estabilización requiere tiempo, pero debe estar acompañado por crecimiento. “Crecer al 5% con 50 de inflación o tener inflación de un dígito con cero de crecimiento y quiebres de empresarias, ninguna de las dos es aconsejable”, indicó.

Melconián remarcó que la corrección de los precios relativos era inevitable, pero debió explicarse desde el inicio. “Si el primer día hubieran dicho que no íbamos a tener rápido inflación de un dígito porque había que acomodar tarifas, dólar y salarios, la sociedad lo entendía”, afirmó.

Por último, advirtió que sin una estrategia clara puede consolidarse un escenario de estancamiento. “Estos programas que se transforman en tortuosos y recesivos son los que requieren preparación previa. El problema es que fue mal encarado el primer día y por eso nunca le vi la punta al ovillo”, concluyó Melconián.

GZ/LM