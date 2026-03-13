Luego de la publicación del índice de inflación de febrero, Agustín Salvia afirmó que “la pobreza está aumentando” y advirtió que los indicadores actuales podrían no reflejar completamente el deterioro social. El jefe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA explicó que, aunque el informe semestral del INDEC podría mostrar una baja en la pobreza, "se están usando parámetros muy viejos" para los informes. "Se está usando la estructura de precios de 2004", alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Agustín Salvia es un sociólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió su doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Actualmente es investigador del CONICET y se desempeña como director del programa Cambio estructural y desigualdad social en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Además, es jefe del Observatorio de la Deuda Social en el Departamento de Investigaciones Institucionales de la Universidad Católica Argentina.

Primera mitad de marzo: alimentos y bebidas aumentaron 2,7%

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La inflación de febrero dio 2,9%. En muchos casos, los alimentos aumentaron por arriba, inclusive. ¿Esto hace presuponer que, así como los índices de pobreza bajaban cuando bajaba la inflación, vuelvan a subir?

Debería estar ocurriendo eso, pero ya debería estar ocurriendo eso en el cuarto trimestre del año pasado. Ya debería haber un cambio de tendencia. Sin embargo, el promedio que va a dejar el INDEC en el informe oficial que sale en una semana o dos, va a decir que en el semestre tenemos un 29 o 30% de pobreza. Sin embargo, ya el cuarto trimestre estaría dando una curva de tendencia a la caída. Estos niveles, de todas maneras, no son del todo fiables desde el punto de vista estadístico y metodológico, en cuanto a que las comparaciones hacia atrás están afectadas por varios factores, entre ellos el cambio de precios relativos y, entre otros, también una mejor medición del ingreso.

Manteniendo este estándar de medición actual, sin posibilidades de comparar hacia atrás más allá de 2024, es decir, ya con 2023 las comparaciones no serían fiables. Efectivamente, la pobreza bajó a estos niveles que estamos hablando. En el tercero se habría estabilizado y en el cuarto estaría aumentando, y en este primero también. La canasta básica alimentaria, sobre todo, tuvo un aumento o está teniendo un aumento muy importante por sobre el nivel general de precios. Pensemos que interanualmente está en 37% el aumento de la canasta básica alimentaria. En el último período, en febrero, fue de 3,2%.

Es cierto que la canasta básica total en este mes de febrero estuvo en 2,7%, por debajo del índice de precios general. Sin embargo, interanualmente también muestra que está por arriba de la evolución del índice general. A este 2,7% cabe destacarlo como un problema, porque justamente si los dos rubros que más aumentaron en el último mes fueron vivienda y la canasta alimentaria, y subieron por arriba del promedio, ¿por qué está dando 2,7%? ¿Por qué está dando por abajo incluso del promedio el aumento de la canasta básica total? No tiene ninguna lógica.

El problema es que se están usando parámetros muy viejos. Se está usando la estructura de precios de 2004, de hace 22 años. Esa estructura le deja mucho menos peso a los servicios y algunos rubros alimentarios también tienen menos peso. Lo que hace que el producto estadístico, el resultado estadístico no sea fiable. No estamos midiendo lo que queremos medir.

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Siempre marcaste que medir la pobreza simplemente a partir de las estadísticas de inflación es uno de los tantos parámetros, pero no alcanza a representar totalmente la realidad. Aun así, considerando el índice de 2004, le va a dar peor la pobreza. Es decir, el Gobierno se va a enfrentar a que va a tener que mostrar un último trimestre del año pasado y seguramente el primero de este con un aumento de la pobreza.

Sí. Lo que ocurre es que, como el dato oficial es semestral, no es trimestral, el informe formal te va a dar que la pobreza en el segundo semestre de 2025 fue menor que la del segundo semestre de 2024.

Pero lo importante no es que sea menor el último semestre de 2025 contra el último semestre de 2024, sino si es mayor que el primer semestre. El punto es en qué momento vos quebrás la tendencia.

Cuando se haga esa comparación va a ser realmente en 2026. El dato viene desactualizado y nos vamos oficialmente a enterar de un giro en este final del año pasado y principio de este año recién a finales de este año. Otros indicadores están mostrando que efectivamente en este momento hay mayor inestabilidad, no solo por los despidos o el cierre de algunas empresas que tal vez no mueven fuertemente la búsqueda laboral, pero la clase media está siendo asfixiada y las estadísticas no lo están mostrando.

TV/LT