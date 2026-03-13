Con el fin de analizar el último índice de inflación publicado por el INDEC, este medio se comunicó con el economista, Luis Secco, quien advirtió que, aunque el dato general se mantuvo estable, existen señales preocupantes en la dinámica de los precios.

Según explicó Luis Secco, el dato más relevante está en la evolución de la inflación núcleo, que refleja la dinámica estructural de los precios. “El promedio dio el mismo nivel que en enero, pero hubo una mala noticia, que fue que la inflación núcleo, que son todos los precios que no aumentan ni con el clima, ni porque el Gobierno lo decide, o sea, no son ni estacionales, ni regulados, aumentaron 3,1%, arriba del 3%, fue el dato más alto desde mayo del año pasado”, planteó.

Se achica la posibilidad de alcanzar una inflación en niveles de 0%

Ante la posibilidad planteada por el Gobierno de alcanzar niveles cercanos a cero en los próximos meses, remarcó: “No lo veo posible”.

Secco atribuyó la dificultad para seguir bajando la inflación a factores monetarios y a la dinámica del programa económico. “La inflación que estamos teniendo estos meses, esta dificultad para seguir bajándola tiene que ver con una política monetaria muy flexible o no del todo consistente que tuvimos el año pasado”, sostuvo.

Por qué se estancó la desaceleración de precios

En ese sentido, explicó que el crecimiento de la cantidad de dinero limita la desaceleración de los precios: “La cantidad de dinero viene creciendo arriba del 30% anual y la inflación está clavada ahí. Es muy difícil que baje cuando tenés esa convalidación monetaria”.

El entrevistado también señaló que el programa económico atraviesa distintas etapas y que todavía no se completó la corrección de precios relativos. “Ayer Caputo dijo que estamos todavía en una etapa de desinflamiento de precios relativos”.

Según desarrolló, esta situación genera ajustes permanentes en los precios de la economía: “Siempre uno mira su precio, lo ve desagrado, corrige, entonces el otro se ve contra su otro precio y así”.