Rumbo a 2027: anticipan posible paridad en la primera vuelta y en un balotaje

La situación económica que atraviesa el país y que ya repercute en la imagen del actual Gobierno nacional comienza a teñir la futura elección presidencial del próximo año. Las principales encuestas muestran que, por primera vez desde 2023, la gente empieza a atribuir la responsabilidad sobre la economía al gobierno de Javier Milei. Ese giro, combinado con el desgaste sufrido por el oficialismo entre febrero y marzo, generó una situación de máxima competitividad hacia el turno electoral 2027.

Las últimas encuestas muestran un escenario competitivo de cara al turno electoral 2027. En todos los casos, se consolidan dos polos, el oficialismo/LLA y el peronismo filo K, ambos competitivos como para pasar a disputar el balotaje decisivo. Como novedad política, la izquierda se proyecta en tercer término en dos de cinco mediciones, desplazando a Provincias Unidas.

¿Qué dicen las principales consultoras?

Según la última encuesta nacional de la consultora Delfos, el presidente alcanza 34,2% de intención de voto vs 33,4% de Axel Kicillof; empate técnico. El informe muestra tres variables alineadas en el mismo orden de magnitud: 34,2% de intención de voto, 36% de imagen positiva personal y 30% de imagen positiva de gestión. “Existe un núcleo duro oficialista resistente, todavía movilizado por identidad, antagonismo y rechazo al peronismo. Pero no se podría dar por probado que ese sea el piso definitivo. Un núcleo duro no es lo mismo que un piso estable. Si el deterioro material continúa y los problemas éticos siguen horadando la narrativa anticasta, todavía puede haber erosión adicional, sobre todo en segmentos que no se autoperciben opositores, pero sí decepcionados”, remarca el documento. En tercer término irrumpe la izquierda con Myriam Bregman (casi 8%), quien duplica al excandidato presidencial Juan Schiaretti.

La más reciente encuesta de CB Global Data muestra un doble empate técnico. Un posible mano a mano en el que Milei alcanza 28,3% frente a un 24,2% del gobernador de la Provincia de Buenos Aires. La brecha de 4,1 puntos porcentuales (pp) no resulta estadísticamente significativa dado un error muestral de +/-2,2% 2) la sumatoria de La Libertad Avanza (LLA) con Milei y Patricia Bullrich llega a 36,1%, frente a 37% del acumulado entre Kicillof, Juan Grabois y Leandro Santoro (brecha de 0,9 pp a favor de la principal fuerza opositora, no significativa en términos estadísticos). En este caso, no se mide a la izquierda, sino a María Eugenia Vidal (PRO), que alcanza 5,4%. Victoria Villarruel, actual vicepresidenta pero hoy desplazada a una posición opositora por LLA, ronda el 3%, al igual que el “outsider” Dante Gebel.

En la misma línea, la última medición de Analogías ubica a Milei con casi 32%, frente a un casi 28% del peronismo. La brecha de 3,8 pp a favor del oficialismo no resulta estadísticamente significativa dado un error muestral de +/-2%, lo que implica otro empate técnico. Más allá de los matices en las cifras, las tres mediciones coinciden en mostrar una polarización simétrica entre LLA y la principal fuerza opositora.

En tanto, el reciente informe de Hugo Haime & Asociados explora dos escenarios: en el primero, con varias fuerzas políticas por separado, LLA alcanza casi 33% vs casi 23% del peronismo kirchnerista. La brecha de casi 10 pp favorable al oficialismo resulta estadísticamente significativa dado un error muestral de +/-2,9, pero aun así implica la necesidad de un balotaje para definir la elección presidencial. Una tercera lista conformada por el peronismo no K + radicalismo (UCR) + socialismo (PS) + Coalición Cívica (CC) suma 11,5%, mientras que la izquierda vuelve a rondar el 8%, como en el informe de Delfos. En el segundo escenario, LLA+PRO trepan al 37% y el peronismo unificado + UCR + PS + CC alcanzan 30,4%, mientras que la izquierda roza el 14%. Nuevamente, sería necesario resolver la elección en segunda vuelta.

A su turno, la más reciente medición de Tendencias Consultora reporta 38,1% para Milei y 33% para Kicillof; Bregman se consolida como tercera con 11,4%, duplicando al referente de Provincias Unidas. En este caso, teniendo en cuenta un error muestral de +/-1,7%, tanto el oficialismo como la principal fuerza opositora se ubican en el mismo orden de magnitud del resultado obtenido en octubre de 2025: 40,7% vs 35%, respectivamente. En este caso, la polarización resulta levemente asimétrica a favor de LLA.

Con apenas matices, el mismo escenario se observa en la última encuesta de Proyección Consultores: casi 40% para LLA vs casi 32% para Fuerza Patria. En cualquier caso, si la elección se celebrara hoy, sería necesario un balotaje para definirla. Cualquier proyección de una segunda vuelta resulta prematura sin contar con el resultado de la primera: sin embargo, según Delfos, en ese escenario hipotético Kicillof arranca con una intención de voto muy similar a la que obtuvo Sergio Massa en noviembre de 2023 (46% y 44,4%, respectivamente), mientras que Milei ronda el 38%, lo que sugiere una erosión del “voto blando”.

Finalmente, el escenario contrafáctico que midieron las consultoras Alaska y Trespuntozero muestra que, por primera vez desde el cambio de gobierno, Massa aventaja a Milei por una brecha de 4,2 pp, mayor al error muestral de +/-3,1% . La diferencia no resulta estadísticamente significativa, pero implica un giro en la serie evolutiva.

*analista de opinión pública y mercado

@berranorman