La CGT y la iglesia se movilizarían en Plaza de Mayo.

Dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y referentes de la Iglesia Católica evalúan convocar a una movilización conjunta en la Plaza de Mayo, en un gesto que busca visibilizar la preocupación por la situación social y económica que atraviesa el país.

Según trascendió en ámbitos sindicales y eclesiásticos, la iniciativa aún se encuentra en etapa de definición, aunque ya se discuten posibles fechas y consignas. El eje central de la convocatoria giraría en torno a la defensa del trabajo, la asistencia a los sectores más vulnerables y el llamado al diálogo social.

Desde la central obrera señalaron que el objetivo es “dar un mensaje de unidad” frente a un contexto de caída del poder adquisitivo y aumento de la conflictividad laboral. En tanto, voceros vinculados a la Iglesia remarcaron la necesidad de “poner en el centro a las personas” y reforzar la ayuda a quienes atraviesan situaciones de mayor fragilidad.

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No sería la primera vez que ambos espacios confluyen en una manifestación de estas características. A lo largo de los últimos años, la CGT y distintos sectores de la Iglesia han coincidido en reclamos vinculados a la pobreza, el empleo y la inclusión social.

La eventual movilización en Plaza de Mayo se daría en un escenario de creciente tensión política y económica, donde distintos actores buscan posicionarse y expresar sus demandas en el espacio público. Por el momento, no hubo confirmación oficial sobre la convocatoria, aunque se espera que en los próximos días haya definiciones más concretas.