martes 07 de abril de 2026
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¿CUÁNDO?

La CGT y la iglesia se movilizarían en Plaza de Mayo

Por el momento, no hubo confirmación oficial sobre la convocatoria, aunque se espera que en los próximos días haya definiciones más concretas.

La CGT y la iglesia se movilizarían en Plaza de Mayo.
La CGT y la iglesia se movilizarían en Plaza de Mayo. | reperfilar.

Dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y referentes de la Iglesia Católica evalúan convocar a una movilización conjunta en la Plaza de Mayo, en un gesto que busca visibilizar la preocupación por la situación social y económica que atraviesa el país.

Según trascendió en ámbitos sindicales y eclesiásticos, la iniciativa aún se encuentra en etapa de definición, aunque ya se discuten posibles fechas y consignas. El eje central de la convocatoria giraría en torno a la defensa del trabajo, la asistencia a los sectores más vulnerables y el llamado al diálogo social.

Desde la central obrera señalaron que el objetivo es “dar un mensaje de unidad” frente a un contexto de caída del poder adquisitivo y aumento de la conflictividad laboral. En tanto, voceros vinculados a la Iglesia remarcaron la necesidad de “poner en el centro a las personas” y reforzar la ayuda a quienes atraviesan situaciones de mayor fragilidad.

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No sería la primera vez que ambos espacios confluyen en una manifestación de estas características. A lo largo de los últimos años, la CGT y distintos sectores de la Iglesia han coincidido en reclamos vinculados a la pobreza, el empleo y la inclusión social.

La eventual movilización en Plaza de Mayo se daría en un escenario de creciente tensión política y económica, donde distintos actores buscan posicionarse y expresar sus demandas en el espacio público. Por el momento, no hubo confirmación oficial sobre la convocatoria, aunque se espera que en los próximos días haya definiciones más concretas.

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