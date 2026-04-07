Terror: se rompió una montaña rusa y quedaron colgados por 20 minutos.

Momentos de tensión se vivieron este fin de semana en el Parque de la Costa, cuando una de sus montañas rusas sufrió una falla técnica que dejó a varios pasajeros suspendidos en el aire durante aproximadamente 20 minutos.

Según relataron testigos, el juego se detuvo de manera repentina en una de las partes más altas del recorrido, dejando a los ocupantes inmovilizados y a varios metros de altura. Si bien no se registraron heridos, la situación generó nerviosismo entre quienes estaban a bordo y también entre los visitantes que observaban desde el suelo.

Personal del parque activó rápidamente el protocolo de seguridad y acudió al lugar para asistir a los pasajeros. Luego de varios minutos de trabajo, los técnicos lograron reiniciar el sistema y descender la formación de manera controlada. En algunos casos, también se evaluó la evacuación manual, aunque finalmente no fue necesario.

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Desde la administración del parque indicaron que se trató de “una falla puntual” y aseguraron que todos los juegos cuentan con revisiones periódicas y estrictos controles de seguridad. Asimismo, informaron que la atracción fue suspendida temporalmente para realizar una inspección completa.

El episodio reavivó el debate sobre las condiciones de mantenimiento de este tipo de atracciones, especialmente en espacios de alta concurrencia. En redes sociales, varios usuarios compartieron videos del momento, donde se puede ver a los pasajeros detenidos en lo alto de la estructura.

Las autoridades locales no reportaron incidentes posteriores y confirmaron que se realizará una verificación adicional para garantizar el correcto funcionamiento del juego antes de su reapertura.