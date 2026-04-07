Por qué Europa adelantó los relojes una hora

Los países de Europa volvieron a adelantar sus relojes una hora en el marco del cambio al horario de verano, una medida que busca aprovechar mejor la luz natural y optimizar el consumo energético durante los meses de mayor radiación solar.

El ajuste se realizó durante la madrugada del domingo, cuando a las 2:00 los relojes pasaron a marcar las 3:00 en la mayoría de los países del continente. De esta manera, las jornadas contarán con más horas de luz por la tarde, aunque implican amaneceres más tardíos.

La medida rige en gran parte de la Unión Europea, donde el sistema de cambio de horario se mantiene vigente pese a los debates que en los últimos años plantearon su posible eliminación. Si bien el Parlamento Europeo había propuesto poner fin a esta práctica, los Estados miembros no lograron un consenso sobre qué huso horario adoptar de manera permanente.

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Especialistas señalan que el impacto del horario de verano es cada vez más discutido. Mientras algunos estudios sostienen que contribuye al ahorro energético, otros indican que los beneficios son limitados y advierten sobre posibles efectos negativos en la salud, como alteraciones en el sueño y el ritmo biológico.

En paralelo, el cambio de hora también tiene implicancias en la coordinación internacional, especialmente en sectores como el transporte, las finanzas y las telecomunicaciones, que deben ajustar sus operaciones para adaptarse a la nueva diferencia horaria con el resto del mundo.

Desde Argentina, la modificación implica una variación en la diferencia horaria con las principales capitales europeas, lo que puede impactar en la actividad comercial y en la programación de vuelos y comunicaciones.

Así, Europa vuelve a aplicar una práctica histórica que, aunque cuestionada, sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana en el continente al menos durante los meses de primavera y verano.

