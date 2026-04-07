¿En cuánto quedan las jubilaciones?, según el boletín oficial

El Gobierno nacional oficializó los nuevos valores de las jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirán a partir de abril, en línea con la fórmula de movilidad vigente y los refuerzos extraordinarios destinados a sostener el poder adquisitivo de los haberes más bajos.

De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, la jubilación mínima se actualiza con el incremento correspondiente al período y se complementa con un bono extraordinario que continúa vigente para quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. Por ende, el haber mínimo efectivo se eleva al sumar ambos componentes, mientras que las jubilaciones medias y altas reciben únicamente el ajuste por movilidad.

De esta manera, los haberes de abril reflejan un nuevo ajuste que impacta tanto en jubilaciones como en pensiones, aunque el refuerzo adicional sigue concentrado en los ingresos más bajos del sistema, pasando de $439.600,88 de mínima más bono en marzo, a $450.319,31 en abril.

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El aumento responde a la evolución de variables como la inflación y los salarios, que integran la fórmula de actualización. En este contexto, el ajuste busca acompañar la aceleración de los precios registrada en los últimos meses, aunque especialistas advierten que los incrementos suelen correr por detrás del costo de vida.

En paralelo, el refuerzo económico —que se otorga de manera escalonada según el nivel de ingresos— tiene como objetivo amortiguar el impacto de la suba de precios en los sectores más vulnerables. Sin embargo, al tratarse de una suma fija no incorporada al haber, su efecto es limitado en términos estructurales.

Con estos nuevos valores, el esquema previsional vuelve a quedar en el centro del debate económico. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de proteger los ingresos de los jubilados en un contexto inflacionario, analistas remarcan la urgencia de una reforma integral que garantice sostenibilidad y previsibilidad a largo plazo.

Así, abril llega con nuevos montos para millones de beneficiarios, en un escenario donde la evolución de la inflación seguirá siendo la principal variable a observar para medir el verdadero impacto de los aumentos.

