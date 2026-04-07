La canasta de Pascuas con aumentos de hasta un 50%

Se acerca Semana Santa y en las chocolaterías o negocios especializados ya comienzan a observarse precios de los huevos de pascuas.

Este año los rangos de valores van desde los 5000 a los 350 mil pesos y registra una suba promedio de un 50% en relación con el año pasado.

Los especialistas recomiendan aprovechar estos días para mirar precios y estar atentos a las posibles promociones.

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Por otro lado, en las plataformas online pueden encontrarse descuentos de hasta el 40% y envíos gratis.

En ese sentido en el segmento gourmet el huevo de pascua de 165 gramos cuesta 57 mil pesos mientras que uno de 615 gramos de chocolate premium se consigue a 149 mil pesos.

Por el lado, de las opciones importadas o premium un huevo box de 137 gramos vale unos 24 800 pesos y para quienes prefieran bombones el presupuesto es de 56 400 pesos

Luego hay otras opciones de marcas reconocidas que valen desde 10500 si hablamos de un huevo mini y algo de primera marca pero más elevado de cuesta 37.500 pesos

Según los expertos la suba del precio está vinculada al contexto internacional, ya que el cacao que es la materia prima del chocolate es un commodity cuyo precio

impacta en la producción y la tonelada ronda los 3300 dólares lo que eleva los costos para fabricantes y se traslada la precio final