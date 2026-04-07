Cuánto invierten las empresas para "retener a sus talentos".

Especialistas en mercado laboral aseguran que las compañías argentinas invierten cada vez más para evitar que sus empleados se vayan, para ello realizan ajustes salariales frecuentes, y beneficios.

Un estudio realizado por la consultora Conferri reveló que el 73% de las compañías argentinas cuenta con planes formales de retención, aunque reconocen que la rotación fue mayor que el año anterior.

De esta forma, el 84% de las salida voluntarias se explica por la búsqueda de una mejor oferta laboral muy por encima del salario, la flexibilidad o el clima de trabajo

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El límite se ve visible en los mandos medios . El estudio agrega que más del 80% de las compañías reconoce dificultades para atraer y sostener a supervisores, coordinadores y agentes intermedios que son roles claves en las empresas para sostener equipos.

Muchas políticas de retención funcionan de manera defensiva pero casi todas invierten para que sea un buen lugar del trabajo, solo el 5% considera que su misión es efectiva, esto se traduce que aunque hay muchos beneficios que son atractivos muchos reconocen que cuando muchas empresas ofrecen lo mismo, dejan de ser una ventaja competitiva.