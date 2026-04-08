Axel Kicillof avanza con su armado hacia 2027: sugestiva reunión con dos exreferentes macristas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo un encuentro en La Plata con los dirigentes Emilio Monzó y Nicolás Massot, en una reunión que adquirió relevancia política hacia adelante, por tratarse de dos referentes del macrismo durante la gestión de Mauricio Macri.

El encuentro se realizó en la sede de la Gobernación bonaerense, en la ciudad de La Plata, y aunque desde el entorno del mandatario lo encuadraron como parte de conversaciones habituales, lo llamativo radica en el perfil de los visitantes: ambos ocuparon roles clave en el Congreso durante el gobierno de Juntos por el Cambio, con Monzó al frente de la Cámara de Diputados y Massot como jefe del bloque del PRO.

La reunión se inscribe en la estrategia de Kicillof de ampliar su construcción política más allá del peronismo con vistas a un candidatura presidencial para 2027. El mandatario ya había planteado públicamente esa intención al lanzar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el objetivo de proyectar un espacio de alcance nacional.

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La candidatura de Kicillof para 2027 y la necesidad de construir una señal para el sector que le desconfía

Fuentes cercanas al gobernador señalaron que durante el encuentro “se habló de la situación social, política y económica”, en línea con una dinámica de diálogo que, aseguran, Kicillof busca sostener con distintos sectores. En esa línea, Monzó destacó la importancia de “recuperar el diálogo” entre dirigentes de diferentes espacios, aunque evitó adjudicarle implicancias electorales inmediatas.

Desde el entorno de los ex dirigentes macristas, en tanto, relativizaron la posibilidad de acuerdos en el corto plazo, aunque valoraron la apertura del mandatario bonaerense.

Axel Kicillof

Los acercamientos en el peronismo, en búsqueda de un frente opositor

El acercamiento ocurre en paralelo a otros gestos de diálogo transversal dentro del peronismo, como el reciente contacto entre Miguel Ángel Pichetto y Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto de reconfiguración opositora frente al gobierno de Javier Milei.

Dilema opositor: qué hacer con Cristina

En ese escenario, distintos sectores comienzan a explorar la posibilidad de un frente amplio opositor, con la mirada puesta en las próximas elecciones. Entre los puntos de coincidencia aparece la necesidad de sostener las primarias abiertas (PASO) como mecanismo de ordenamiento interno, mientras se multiplican los contactos informales entre dirigentes de espacios diversos.

Si bien no hay definiciones concretas, el encuentro de Kicillof con Monzó y Massot introduce un dato político significativo: la búsqueda de interlocución con figuras asociadas al macrismo, en una señal de apertura que podría anticipar nuevos movimientos en el tablero opositor.

LT