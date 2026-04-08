"El Quebracho blanco vive": el festejo del municipio de Villa Allende por el rebrote del árbol de la polémica

La Municipalidad de Villa Allende celebró el rebrote del quebracho blanco cuyo traslado por una obra en la ciudad de Sierras Chicas había desatado el año pasado la polémica.

"El Quebracho Blanco vive"

"El Quebracho Blanco vive: el histórico árbol de Villa Allende brota nuevamente y emociona a toda la ciudad", expresó el municipio en su página oficial.

Allí informó que "el histórico ejemplar de quebracho blanco, trasplantado el 13 de julio de 2025, ha superado con éxito su etapa más crítica" y que "actualmente, presenta un rebrote tupido, saludable y visible, lo que confirma su adaptación al nuevo entorno".

"Este avance representa una noticia altamente significativa para la comunidad, no solo desde lo ambiental, sino también desde lo simbólico", enfatizó en un comunicado.

Además señaló que "la recuperación del ejemplar constituye un logro único en materia de preservación de flora autóctona urbana en Villa Allende".

"Un hito ambiental sin precedentes en la ciudad"

Y luego agregó: "Este proceso refleja el compromiso sostenido de la gestión municipal en la protección del patrimonio natural, transformando una acción compleja en un resultado concreto:

Conservación de una especie emblemática



Protección del ecosistema local



Revalorización de la identidad ambiental de la ciudad"

También precisó que "se aplican tratamientos específicos según la estacionalidad" tales como el "uso de fungicidas para prevenir enfermedades", la "aplicación de insecticidas para proteger los nuevos brotes", e "intervenciones ajustadas a la evolución biológica del ejemplar".

Participación ciudadana: clave para su conservación

El municipio detalló que "las autoridades solicitan a vecinos y visitantes respetar el perímetro de protección dispuesto alrededor del árbol" y que "este cuidado colectivo es fundamental para garantizar la consolidación definitiva del ejemplar, evitar daños en esta etapa sensible de crecimiento" y "acompañar un proceso que ya es parte del patrimonio local".