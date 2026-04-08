Ministerio de Capital Humano: "Discapacidad y el PAMI no se encuentran bajo la órbita de este organismo"

El Ministerio de Capital Humano aclaró que “el área de Discapacidad y el PAMI no se encuentran bajo la órbita de este organismo, sino que dependen del Ministerio de Salud de la Nación”, cuyo titular es Mario Lugones.

PAMI y Discapacidad

“En ese sentido, toda información, gestión o consulta vinculada a dichas áreas corresponde ser canalizada a través de las autoridades competentes de Salud”, precisa un comunicado oficial.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con una comunicación clara y precisa, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el correcto acceso a la información por parte de la ciudadanía”, finaliza el documento de la cartera a cargo de Sandra Pettovello.

PAMI

Beneficiarios de la obra social de los jubilados nacionales denunciaron en los últimos días en los medios demoras para conseguir un turno para las distintas especialidades.

Además desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Córdoba (ACLISA) cuestionaron “un desdoblamiento en los pagos desde hace algunos meses”.

“Se ha dividido la factura en dos: se paga una parte cerca del 20 del mes y, a los 20 días, otra parte. Esto ha generado un estrés en cada institución”, señaló Ignacio Escuti a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

“Lo más preocupante para nosotros es el cambio de sistema y el tema del precio que paga el PAMI por las prestaciones. Eso no se ha actualizado en los últimos tres años al ritmo que se han actualizado los salarios, los honorarios médicos y los insumos médicos”, enfatizó Escuti.