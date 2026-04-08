Río Tercero apuesta al turismo gastronómico con la 6ª edición de Quinoto: chefs reconocidos, estilo criollo y entrada gratuita

Río Tercero se prepara para recibir una nueva edición del Paseo Gastronómico Quinoto, un evento que ya se consolidó en la agenda cultural del interior cordobés y que este año apuesta a fortalecer el turismo gastronómico regional con una propuesta ampliada, chefs reconocidos y entrada libre y gratuita.

La sexta edición se desarrollará del viernes 10 al domingo 12 de abril en el Polideportivo Municipal Marciano Melo, con decenas de puestos de comida, espectáculos en vivo y clases magistrales abiertas al público. En esta oportunidad, el evento tendrá una fuerte impronta criolla y gauchesca, con ambientación especial y protagonismo de los sabores tradicionales.

Un evento que crece y atrae visitantes de toda la región

El Paseo Quinoto se transformó en uno de los encuentros gastronómicos más convocantes del interior provincial. Cada año reúne a visitantes de Río Tercero, localidades cercanas y distintos puntos de Córdoba, impulsando además la actividad económica local, desde emprendedores gastronómicos hasta el sector hotelero y comercial.

La propuesta combina degustación, capacitación y entretenimiento, una fórmula que permitió que el evento crezca edición tras edición y se posicione como una alternativa turística durante el fin de semana.

Clases magistrales con chefs reconocidos

Uno de los grandes atractivos será la presencia del reconocido pastelero Osvaldo Gross, que brindará una clase magistral el sábado a las 18.30, en lo que promete ser uno de los momentos más convocantes del fin de semana.

Las actividades comenzarán el sábado 11 a las 15, con los chefs Andrés Chaijale y Julián Espinosa, quienes abordarán el uso del producto cordobés en la cocina cotidiana. Luego, la jornada continuará con una clase de cocina brasileña a las 17 y una propuesta de cocina vegana a cargo de Sofía Primo.

El domingo 12, la agenda incluirá degustación y curado de yerba mate, una clase de rogel dulce a cargo de Soledad Farrell y una propuesta de cocina cordobesa con Alejandro Castro y Sebastián García.

También habrá charlas sobre vinos con la sommelier Constanza Martínez Lacourt, clases de pastas artesanales y una demostración sobre preparación de salmón para el cierre del evento.

Más que gastronomía: música y paseo familiar

Además de las clases, el Paseo Quinoto ofrecerá espectáculos en vivo durante las tres jornadas, aunque la grilla artística completa aún no fue confirmada.

El evento está pensado como una experiencia para toda la familia, con espacios de descanso, paseo gastronómico, degustaciones y actividades culturales que acompañarán la propuesta culinaria.

Con entrada gratuita y una programación que combina tradición, innovación y formación, Río Tercero busca consolidar a Quinoto como uno de los eventos gastronómicos más importantes del interior cordobés y un atractivo turístico en crecimiento dentro de la provincia.